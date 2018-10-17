Леонид Заико: Время слезть с российской нефтегазовой иглы 3 17.10.2018, 20:01

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И Лукашенко, и его новый премьер бессильны против научно-технического прогресса.

Белорусским властям давно пора слезть с российской нефтегазовой иглы и заняться наиболее высокотехнологичными направлениями, полагает экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико, передает «Радыё Рацыя».

«Что бы там ни хотел Лукашенко, его новый премьер Румас и другие министры бессильны против научно-технического прогресса», - отметил эксперт в интервью «Хартии-97».

По его мнению, обычные автомобили заменят электрокары, а бензин больше не будет топливом. «Нужно двигаться вперед, думать на перспективу», - добавляет Леонид Заико.