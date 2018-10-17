Реальные доходы россиян рухнули ниже кризисного «дна» 1 17.10.2018, 20:09

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Фото: Reuters

Падение уровня жизни в РФ вновь ускорилось.

Рост реальных располагаемых доходов населения, который в начале года обеспечили за счет повышения зарплат бюджетников к выборам, в начале осени сошел на нет, передает finanz.ru.

В августе кошельки россиян похудели на 0,9%, а в сентябре спад ускорился до 1,5% и стал рекордным с июля прошлого года, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

Хотя в номинальном выражении средний подушевой доход увеличился на 847 рублей (до 31982 рубля), весь прирост "сгорел" в инфляции, которая ускорилась, согласно Росстату, до 3,5% на начало октября.

В результате реальные доходы населения - то есть сумма, которая остается на руках после всех обязательных платежей и поправки на растущие цены, - упали ниже предыдущего "дна" кризиса, которое Росстат зафиксировал в декабре прошлого года.

Обнищание населения продолжается по закрученной вниз спирали четвертый год подряд: так, доходы сентября-2018 оказались на 1,5% ниже показателя за сентябрь 2017 года, который в свою очередь был на 0,9% меньше цифры за сентябрь 2016-го.

В сентябре 16-го россияне оказались на 2,5% беднее, чем в том же месяце 2015-го, когда их доходы упали на 4,7% по сравнению с 2014-м.

Новый виток падения доходов - это результат ускорения инфляции и пузыря потребительского кредитования, который активно надувался в последние годы, говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

За первую половину 2018 года банки предоставили 1,4 триллиона рублей новых потребительских кредитов, увеличив портфель на 20,7%, а в августе побили исторический рекорд, выдав за месяц миллион кредитных карт.

Итог закономерен: обслуживание займов съедает все больше и больше денежных доходов, указывает Тремасов. В результате даже при кредитной накачке начинает замедляться потребительская активность: темпы роста розничных продаж упали в сентябре до 2,2% (с 2,8% в августе).

Это, в свою очередь, тормозит экономику, которая более чем на половину состоит из потребления, отмечает главный экономист ING по России Дмитрий Долгин. По данным МЭР, в сентябре рост ВВП замедлился до 1,1%, что втрое ниже показателей весны и вдвое меньше официального прогноза правительства на год.

Следующий год принесет новые трудности, предупреждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: повышение НДС увеличит цены, в результате покупательная способность населения сократится на 500 млрд рублей.

Кроме того, 2 миллиона человек не получат своих пенсий, что эквивалентно выпадающим доходам на 300 млрд рублей.

Суммарно домохозяйствам придется сократить потребление на 2%, оценивает Орлова, что замедлит рост ВВП до мизерных 0,8%.