Премьер Греции возглавил МИД, чтобы выполнить соглашение с Македонией 17.10.2018, 20:26

Алексис Ципрас

Алексис Ципрас взял на себя обязанности главы МИД после отставки Никоса Котзиаса.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас взял на себя обязанности главы МИД после отставки Никоса Котзиаса, чтобы обеспечить успешное выполнение соглашения с Македонией о переименовании балканской страны.

Об этом Ципрас в среду сообщил журналистам, передает eurointegration.com со ссылкой на греческое издание Ekhatimerini.

Котзиас подал в отставку в среду, на следующий день после напряженного заседания кабинета министров, в ходе которого он столкнулся с министром обороны Паносом Каменосом из-за соглашения о переименование Македонии. Каменос выступил против этой сделки.

По данным СМИ, Котзиас был расстроен тем фактом, что премьер Ципрас не поддержал его в споре с Каменосом. Каменос обвинил Котзиаса в том, что он неправильно руководил тайными фондами МИД.

Ципрас поблагодарил Котзиаса за его вклад в укрепление геополитической роли страны за эти годы.

Премьер-министр добавил, что он "не будет терпеть пустой болтовни и эгоистических стратегий".

Ципрас подчеркнул, что его решение возглавить МИД свидетельствует об абсолютной решимости выполнить соглашение с Македонией.