«Савушкин продукт» выкупил Березовский сыродельный комбинат без проведения аукциона 2 17.10.2018, 20:40

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Брестский облисполком продал акции без проведения аукциона «по согласованию с правителем».

«Савушкин продукт» приобрел государственный пакет акций «Березовского сыродельного комбината» в размере более 62%, сообщает Государственный комитет по имуществу, передает nn.by.

Брестский облисполком продал акции без проведения аукциона «по согласованию с правителем».

«Савушкин продукт» отдал за акции 86 326 461 рубль.

Денежные средства в счет оплаты акций в полном объеме поступили в областной бюджет.

«Савушкин продукт» — один из крупнейших в Беларуси производителей молочной продукции и соков.