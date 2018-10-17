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Появилось видео нападения на колледж в Керчи

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  • 17.10.2018, 22:06
  • 5,316

На кадрах видно, как студенты в панике пытаются выбраться из здания.

«Пятый канал» опубликовал кадры нападения на Керченский политехнический колледж. На видео несколько студентов и преподавателей спускаются по лестнице, чтобы попасть во двор учебного заведения, слышны выстрелы.

По данным Следственного комитета РФ, на учебное заведение напал студент 4 курса колледжа, 18-летний Владислав Росляков, который пришел туда с охотничьим ружьем, а затем привел в действие взрывное устройство. Погибли 19 человек, еще 52 пострадали, из них 37 находятся в больнице.

Тело молодого человека с огнестрельным ранением позднее было обнаружено в одном из помещений колледжа. СК завел уголовное дело по статье «Теракт» (ст. 205 УК России), которое позднее переквалифицировали в статью «Убийство двух или более лиц общеопасным способом» (ч. 2 ст. 105 УК России).

Секретарь координационного совета по вопросам частной охранной деятельности при Росгвардии Александр Козлов сообщал РБК, что в колледже не было частной охраны, металлодетекторов и не работал пропускной режим. По словам детского омбудсмена Крыма Ирины Клюевой, у Рослякова отсутствовала лицензия на оружие.


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