В вещах подозреваемого в стрельбе обнаружили второе взрывное устройство 5 17.10.2018, 20:48

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Жертвами происшествия в Керчи стали 19 человек.

В личных вещах подозреваемого в организации стрельбы в Керченском политехническом колледже было обнаружено второе взрывное устройство. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба. О том, что взрывное устройство было найдено в вещах стрелявшего юноши, также сообщает источник ТАСС в силовых структурах региона.

«Было второе взрывное устройство обнаружено рядом с вещами человека [стрелявшего], оно обезврежено на месте. Работы взрывотехнические продолжаются», — сказал он.

Утром 17 октября студент 4-го курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем и открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. В здании школы также сработало взрывное устройство, сообщал Национальный антитеррористический комитет РФ.

Следственный комитет сообщил, что исходит из предположения, что молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. «Первоначальный осмотр тел говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений», — подчеркнули в ведомстве.

Уголовное дело, открытое СК по статье о теракте (ст. 205 УК РФ), было переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц общеопасным способом.

В результате происшествия погибли 19 человек, еще 52 человека пострадали и были доставлены в лечебные учреждения.