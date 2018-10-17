Суд в Лондоне заморозил активы Дерипаски на $245 миллионов 17.10.2018, 21:01

Олег Дерипаска

Российский олигарх с апреля находится в санкционном списке США.

Российский миллиардер Олег Дерипаска отдал в залог Высокому суду Лондона акции своих компаний стоимостью 245 миллионов долларов. Так бизнесмен гарантировал оплату судебных издержек и претензий в случае проигрыша суда о владении комплексом зданий в центре Москвы. Об этом сообщает проект "Открытые медиа" со ссылкой на документы суда.

Дерипаска судится с бывшим главой российского государственного Внешэкономбанка Владимиром Чернухиным за комплекс зданий "Трехгорной мануфактуры" на берегу Москвы-реки. Чернухин утверждает, что в 2010 году договорился продать Дерипаске долю во владеющей зданиями компании, но тот присвоил ее, не заплатив. Летом 2017 года Лондонский коммерческий арбитраж обязал Дерипаску выплатить Чернухину 95,2 миллиона долларов за долю в компании.

Дерипаска отказался выплачивать эти деньги и оспорил вступившее в силу решение арбитража в Высоком суде Лондона. Акции на 245 миллионов заложены на время рассмотрения дела, чтобы Чернухин не арестовывал активы Дерипаски по всему миру.

Олег Дерипаска с апреля находится в санкционном списке США. Российские олигархи и элиты получают выгоду от коррумпированной системы России, – объясняло решение включить российских олигархов в санкционный список Минфина США.