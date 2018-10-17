Мэй: В течение следующих дней и недель мы можем достичь соглашения по Brexit 17.10.2018, 21:12

Тереза Мэй

Фото: AP

Премьер Британии верит, что Brexit-соглашение будет в ближайшие «дни или недели».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что соглашения о Brexit с ЕС может быть достигнуто в течение следующих "дней и недель".

Об этом она заявила по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе в среду вечером, передает eurointegration.com.

"В течение следующих дней и недель, я верю, мы можем достичь соглашения. Я верю, что этого хотят все - сделки, которая будет отвечать интересам и Великобритании, и Евросоюза", - подчеркнула она.

Мэй отметила, что на встрече с европейскими коллегами будет говорить "об очень хорошем прогрессе", но также о "проблемах".

По ее словам, после встречи в Зальцбурге сторонам удалось многое решить в отношении соглашения о выходе Британии и будущего партнерства, однако нерешенным остается вопрос границы с Северной Ирландией.

"Команды работают очень тяжело для того, чтобы убедиться, что мы решим все проблемы .... Но я верю, что все за столом переговоров стремятся достичь соглашения", - добавила она.

Ранее сообщалось, что в британском правительстве предлагают рассмотреть вопрос продления переходного периода после Brexit, чтобы выйти из тупика в переговорах с Брюсселем.