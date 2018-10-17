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Участников акции возле Минобороны в Минске оштрафовали

  • 17.10.2018, 21:24
Фото:​ spring96.org

Активисты протестовали против дедовщины в белорусской армии.

Участников уличной акции возле Минобороны в Минске аштрафавалі. Денис Мандик (председатель "Моладзі БНФ") и Анна Смилевич (экс-председатель организации) во вторник протестовали против дедовщины в белорусской армии.

Акция проходила в рамках новой общественной кампании "Билет на тот свет". Она была остановлена омоновцами уже через несколько секунд после начала. Вместе с Мандиком и Смилевич был задержан и Арсений Дедок, но его в тот же день отпустили (ему нет 18 лет).

В среду Дениса Мандика и Анну Смилевич привезли из изолятора временного содержания в суд в наручниках. За участие в несанкционированном мероприятии Мандик оштрафован на 735 рублей, Смилевич — на 612,5, информируют правозащитники.

Фото: Еврорадио

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