В Крыму было все, но терроризма не было 1 Осман Пашаев, atr.ua

17.10.2018, 21:32

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Из Керчи устроили Беслан.

В Крыму всё было. Заказные убийства, бандитские разборки в барах, взрывные устройства под автомобилями в 1990-их. Терроризма не было.

В 1998-м убили вице-премьера Сафонцева, в 1994-м депутата Эскендера Меметова, во времена Януковича нескольких мэров прибрежных поселков. Но никогда не было терроризма в его сегодняшнем понимании в СМИ, когда непонятно почему теракт, но распространяется тотальный страх, так как погибли случайные люди.

Было массовое возвращение крымских татар и нагнетание пророссийскими властями Крыма конфликтов. Но терроризма не было.

А теперь Крым захватила сильная Россия. Отловила и посадила за 4 года оккупации под сотню "террористов"

Провела обыски у тысяч потенциальных «террористов».

Прослушивается и сканируется все: телефоны, соцсети, разговоры на кухнях. Людей сажают за посты в соцсети украинских времен.

Стукач на стукаче стоит, сидит, лежит и Олегами Крючковыми погоняет. В каждом селе информаторы ФСБ. Джанкой, кажется, вдвое возрос по населению из-за завезенных службистов. В каждой более-менее крупной организации работают гэбисты.

А из Керчи устроили Беслан.

Осман Пашаев, atr.ua