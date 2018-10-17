СМИ: На президента Гаити совершено покушение 17.10.2018, 21:50

Жовенель Моиз

В результате стрельбы ранены трое сотрудников охраны.

Президент Гаити Жовенель Моиз подвергся в среду обстрелу во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Haiti Libr.

По его данным, президент серьезно не пострадал благодаря слаженным действиям своей охраны и был эвакуирован в безопасное место. Стрельба началась во время возложения цветов к мемориалу в 09:30 по местному времени. Портал сообщает, что в результате обстрела ранены трое сотрудников охраны главы государства, один из них в голову.

Правоохранители занимаются поиском нападавшего.