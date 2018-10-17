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Румбутис покинет пост главного тренера молодежной сборной Беларуси

  • 17.10.2018, 22:36
Людас Румбутис
Фото: gazetaby.com

Людас Румбутис возглавил сборную в феврале 2017-го года.

Как стало известно Tribuna.com, главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис покинет свой пост.

Сообщается, что руководство АБФФ не намерено продлевать контракт со специалистом. Срок текущего соглашения заканчивается 30 ноября.

Напомним, Румбутис возглавил сборную в феврале 2017-го года. Под руководством 62-летнего тренера «молодежка» не смогла преодолеть квалификацию Евро.


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