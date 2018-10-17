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Львовские таможенники обнаружили 8 золотых слитков в банке с краской

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  • 17.10.2018, 22:34
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Банка была прислана из Великобритании.

Львовские таможенники в посылке из Великобритании обнаружили восемь золотых слитков стоимостью около 1,8 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Слитки золота были выявлены на таможенном посту "Львов-Почтовый" при осмотре международного почтового отправления. Посылка направлялось из Великобритании в адрес гражданки Украины.

"Восемь слитков банковского металла желтого цвета с пробирным клеймом 999.9 были найдены среди задекларированных вещей в емкости с краской. Общий вес брутто обнаруженного товара составляет 1,64 кг ориентировочной стоимостью 1,8 млн гривен", - говорится в сообщении.

По данному факту принимаются меры по документированию нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 483 Таможенного кодекса Украины.


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