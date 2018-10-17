Иосиф Наумчик: Стихотворение Купалы «Хлопчык і лётчык» подтолкнуло Гагарина к выбору профессии 17.10.2018, 22:56

Иосиф Наумчик

Фото: kp.by

Юрия Гагарина всегда тянуло в Беларусь.

Он общался с Гагариным, помогал ставить пьесу Короткевичу, встречался с Машеровым. Накануне юбилея Иосиф Наумчик рассказал kp.by, как в середине прошлого века в Западной Беларуси «добровольно» создавали колхозы, почему распался СССР и о чем общался с Гагариным.

- Иосиф Адамович, грядет очередная годовщина распада Советского Союза. Многие до сих пор спорят: что стало причиной краха?

- Сейчас любят говорить, что в 1991 году распался СССР, поэтому экономические связи потерялись. Нет, связи потерялись еще до того, поскольку многие предприятия нашей республики были ориентированы на военно-промышленный комплекс. Когда началось естественное разоружение, потребность в оборонной промышленности уменьшалась. А только у нас на Витебщине - заводы «Монолит», «Эвистор», станкостроительные предприятия, новополоцкий «Измеритель», телезавод. В их продукции переставали нуждаться, а что дальше - мало кого заботило.

Иосиф Наумчик: Машеров говорил, что республику накрывает катастрофа

Фото: Николай АГАФОНОВ

Я тогда был секретарем обкома, ко мне приходили с просьбами, чтобы я по своим контактам замолвил слово на поставку продукции в другие республики... Но самым тяжелым рабочим периодом для меня стали годы перестройки. Понимание перестройки у людей было разное, информацию получали в основном из СМИ. Кстати, тогда все региональные газеты области, кроме Новополоцка, выходили на белорусском языке, тираж областной газеты в конце 80-х доходил до 70 тысяч экземпляров.

21 октября Иосиф Адамович Наумчик отметит свое 80-летие

Фото: личный архив

Мне приходилось много выступать: людей волновало, что и как будет дальше. В экономике не происходило положительных изменений, в итоге в конце 80-х - начале 90-х это обернулось пустыми полками в магазинах. Люди задавали простые вопросы: «А почему у нас в Новополоцке не хватает молока даже для детей?»

А коренные причины распада Союза лежат глубоко. Это и большевизация партии, запрет на частную собственность, стремление партийных комитетов руководить всем и вся, отсутствие свободы слова и многопартийности. Отсутствие понимания, что каждый народ обладает национальным сознанием, традициями, культурой, языком. Язык для Беларуси - одна из самых острых проблем и сегодня.

«Нам внушали, что религия мешает движению вперед»

- Все это лучше стал понимать на расстоянии, когда в 85 - 86-м годах я оказался во время войны в Афганистане - меня направили советником в Кабул. Именно в Афганистане произошла переоценка ценностей, понимание приближающегося тупика. Почему там? Потому что там мы были более свободны.

- Вы были в Афганистане полтора года. Что оказалось самым тяжелым в той войне?

- Самое страшное - это гибель наших ребят… В Кабуле я отвечал за организацию власти на освобожденных территориях, присутствовал и на военных операциях. Однажды в провинции Парван был долгий бой, противник не сдавался. Вечером на заседании штаба операции один из генералов докладывал при нас по телефону в Министерство обороны в Москву: «Местное население встречает нас красными флагами! Мы успешно освобождаем территорию». Мы переглянулись: какие флаги?.. Мы с афганцами видели другое: душманы при поддержке местного населения не сдаются.

- На ваш взгляд, ввод советских войск в Афганистан был ошибкой?

- Ошибкой было, что в свое время мы побуждали Народно-демократическую партию Афганистана взять власть в свои руки. Ошибкой было навязывание земельной реформы. Мы не до конца понимали, что, согласно мусульманским законам, земля не может быть чьей-то собственностью, она священна.

Ошибкой была и борьба с религией - это была наша ошибка, лично моя, еще с комсомольских лет. Помню, в начале 60-х в Поставском районе в дни религиозных праздников я организовывал перед костелами, на площадях, концерты с выступлением духовых оркестров. Накануне было принято серьезное постановление ЦК КПСС об антирелигиозной пропаганде. И мы выполняли.

- Вы в это верили? А мама наверняка тайком в храм ходила…

- Да, мама была верующей. И я в детстве ходил в костел, но школа и общественная жизнь внушали, что религия мешает нашему движению вперед. Я понимал, что в те годы происходят неоднозначные события. Начиная с того дня, когда в нашем деревенском доме шло собрание по созданию колхоза. 2 июня 1950 года в нашем доме создали колхоз - и это притом что люди были против, первое голосование не прошло...

Уполномоченный по линии райисполкома рассказывал о прелестях колхоза, приглашал подписывать акт о его создании. Но люди топтались на месте. В это время в хату зашли начальник МГБ района (Министерство государственной безопасности. - Ред.) с вооруженными автоматчиками. Представитель исполкома осмелел: «Так я хочу у вас спросить, товарищи: «Кто против колхоза?» Все молчали - решение о создании было принято единогласно. Отца избрали председателем. Он хоть и был малограмотным, но с 1940 года был депутатом сельсовета.

«Беларусь была самой русифицированной республикой»

- Правда, что Беларусь была самой промосковской республикой?

- Она была самой русифицированной. ЦК работал только на русском - обкомы, райкомы, райисполкомы. В конце 30-х годов в западные районы приехало много специалистов из Восточной Беларуси. Местные кадры почти не использовались, а многие приехавшие не знали белорусского языка. В итоге белорусским почти перестали пользоваться, особенно после решений ЦК КПСС о переводе вузов всех республик на русский язык обучения. Это был конец 60-х - начало 70-х годов.

Сокращалось количество белорусскоязычных школ. Но в годы перестройки ситуация стала меняться. В 1989 году в Минске прошел учредительный съезд по созданию Товарищества белорусского языка, где я - секретарь обкома - был делегатом.

В 1974 году Петр Машеров приезжал на 1000-летие Витебска – вручать городу орден

Фото: личный архив

- Вы были на приеме у Петра Машерова, вокруг имени которого до сих пор немало слухов. Каким вы его увидели?

- Я тогда шел на секретаря обкома, меня вызвали в приемную Машерова, в здание ЦК КПБ на Карла Маркса. Попросили подождать - у Машерова задержался Андрей Макаёнок, известный драматург. Вскоре мы заходим. Машеров вышел из-за стола, поздоровался, говорит: «От меня сейчас вышел Макаёнок. Как думаете, по какому вопросу он приходил? Он хотел, чтобы я ходатайствовал о присвоении ему звания пенсионера союзного значения. Не из-за денег, денег у него хватает, важен статус… А вот у вас же, в Витебске, и театр есть, и художников много, и ученые, интеллигенция. И к каждому важно подходить индивидуально, знать, о чем поговорить». Вот так Машеров с частного перешел на общее и напутствовал меня в должности секретаря обкома.

Позже я был на двух заседаниях бюро ЦК, которые вел Машеров. Одно было посвящено борьбе с пьянством и алкоголизмом. Машеров говорил, что республику накрывает катастрофа, что из-за большого потребления спиртного много больных, страдают семьи. Выступал, как правило, около часа, но это были толковые, грамотные выступления…

Иосиф Наумчик сопровождает Валентину Терешкову во время ее визита в Витебск, где ей присвоили звание Почетного гражданина города

Фото: личный архив

«Гагарин гордился, что у нас общие предки и его всегда тянуло в Беларусь»

- В 1972 году, накануне 1000-летия Витебска, у меня возникла идея к празднику города - собрать известных земляков. Приехало около 20 человек, в том числе Петрусь Бровка, Владимир Короткевич, Марк Фрадкин, Заир Азгур, Геннадзь Буравкин. Рассказали им нашу задумку - в подготовке к празднованию участвуют все горожане. Что разработали даже специальные трудовые книжки - «Витебляне - родному городу».

Жители выходили на работы по благоустройству по вечерам и в выходные, именно тогда отстроили площадь Победы и Московский проспект. В одной газете даже напечатали лозунг: «К 1000-летию Витебска отработаем 100 часов на работах по благоустройству родного города!»

Юрий Гагарин так и не успел побывать в Беларуси...

Фото: личный архив

Знаменитым землякам тоже выдали такие книжки, предложив: «Подумайте, что еще можно сделать для Витебска». И вскоре Короткевич написал пьесу «Званы Віцебска», которую поставили в Витебском театре в дни празднования 1000-летия города. Все это не могло не воздействовать на мою белорусскость. Как и знакомство с известными белорусскими литераторами Геннадзем Буравкиным, Рыгором Бородулиным, Нилом Гилевичем и многими другими.

На праздновании 50-летия Владимира Короткевича (писатель - в центре, Василь Быков – первый слева, Рыгор Бородулин, Иван Шамякин, Иосиф Наумчик – третий, второй и первый справа)

Фото: личный архив

- Знаю, что сам Гагарин называл вас по имени…

- С Гагариным мы познакомились, когда я приехал в Москву на XIV съезд ВЛКСМ. Произошло это в гостинице «Москва», когда в один из дней работы съезда мы с коллегой зашли перекусить в ресторан гостиницы. Вдруг входит Гагарин, сел через столик, заказал пива. Мы подошли и пригласили его присоединиться к белорусской делегации на праздновании дня рождения Тамары Ищенко, секретаря комитета комсомола Оршанского льнокомбината - оно как раз выпало на следующий день. Гагарин загорелся: «А вы знаете - приду! Как-то я уже устал от этих официальных мероприятий». И записал время и место.

Так Владимир Короткевич подписал свою книгу Иосифу Наумчику.

Фото: ТАТЬЯНА ШАХНОВИЧ

Мы тут же всех поставили на уши, заказали ресторан и оркестр - Гагарин приедет! Увы, в последний момент его увезли на другую встречу, но, что удивительно, подарок для Тамары передал - колье и открытку: «Тамаре Ищенко в день 24-летия от Юрия Гагарина, 19 апреля 1962 года, Москва».

С поэтом и другом Генадзем Буравкиным

Фото: личный архив

А в 1967 году мы с Гагариным опоздали на последнее заседание пленума ЦК. Это было за полгода до его гибели. Пленумы ЦК, как правило, проходили в Москве в гостинице «Юность», в районе Лужников. За Гагариным там был закреплен номер.

С сыном Сергеем и поэтом Рыгорам Бородулиным

Фото: личный архив

Опоздали, переглянулись, он говорит: «Тут есть комната, в ней можно чаю-кофе попить. И слышно, что в зале заседаний происходит». Пошли, нам налили по 20 грамм коньяка, мы долго беседовали. Я рассказывал про Витебщину, он вспомнил стихотворение Купалы «Хлопчык і лётчык», которое знал со школьных времен. Говорят, именно оно подтолкнуло его к выбору профессии. Говорил, что «мы же близки, рядом - Витебщина и Смоленщина». Что у нас общие предки - кривичи, славяне. Говорил, что его тянет к Беларуси, хоть он ни разу у нас не был...

Иосиф Адамович Наумчик родился 21 октября 1938 года на Поставщине. Окончил Лепельское педучилище, истфак БГУ, Высшую партшколу. Работал учителем, затем - на комсомольской работе в Поставском районе и Витебске. Второй секретарь Витебского горкома партии, секретарь Витебского обкома партии. Советник руководителя военно-административной зоны «Кабул-Центр» Афганистана. Завотделом по реставрации и консервации памятников истории и культуры Витебского облисполкома. Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. Почетный председатель Витебской областной рады «Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны». Женат, двое детей, внуки. Живет в Витебске.