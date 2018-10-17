Опрос: 2% американцев считают РФ союзником, а 34% называют врагом 2 17.10.2018, 23:01

31% американцев считает РФ недружественным государством.

Треть американцев считает Россию врагом и только 2% – союзником. Об этом свидетельствуют опубликованные данные опроса, проведенного журналом "Экономист" и исследовательской организацией YouGov (The Economist/YouGov Poll), – передает ТАСС.

На вопрос о том, считают ли они Россию союзником или врагом, 2% назвали Россию союзником, 10% – дружественным государством, 31% – недружественным государством, 34% считают Россию врагом и 23% не высказали определенного мнения.

Наиболее благожелательно к России относятся американские избиратели в возрасте 18-29 лет: 4% назвали Россию союзником, 12% – дружественной державой, 25% – недружественной державой и 20% – врагом. 39% опрошенных в этой возрастной категории не обозначили своей позиции. Среди лиц старше 65 лет о позитивном отношении к России заявил каждый десятый, 39% назвали Россию недружественной и 41% – врагом.

Наиболее агрессивно по отношению к России настроены члены Демократической партии: 53% участвовавших в опросе демократов считают Россию врагом. Такого же мнения придерживаются 27% американцев, считающих себя независимыми, и 25% республиканцев. Дружественной Россию назвали 4% демократов, 10% независимых и 17% республиканцев, а союзником лишь по 2% в каждой из трех категорий опрошенных.

В западных штатах США 3% жителей считают Россию союзником, 10% – дружественной державой, 35% – недружественной страной и 34% – врагом, в то время как 18% не высказали определенного мнения. В то же время в штатах северо-востока США врагом Россию считают 31% опрошенных, в штатах Среднего Запада – 32%, в южных штатах – 37%.

Опрос 1500 американцев проводился в период с 14 по 16 октября. Уровень погрешности оценивается в 3,1%.