Лига чемпионов: Волейболисты «Шахтера» обыграли «Франкфурт» 18.10.2018, 7:40

Фото: belta.by

Победы оказалось недостаточно для перехода на следующий этап.

Волейболисты солигорского «Шахтера» обыграли в гостях германский «Франкфурт» в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов, но не пробились в следующую стадию, сообщает tut.by.

После домашнего поражения в Минске со счетом 0:3 (21:25, 22:25, 20:25) чемпионы Беларуси неудачно начали и ответную встречу в Германии, проиграв два первых сета и утратив шансы на выход в следующий этап.

Впрочем, «Шахтер» не перестал бороться, и после произведенных тренерским штабом перестановок в составе сумел выиграть три следующие партии и одержать победу в поединке. Правда, этого оказалось недостаточно для преодоления стартового отборочного барьера Лиги чемпионов.

«Франкфурт» — «Шахтер» — 2:3 (25:21, 25:21, 19:25, 18:25, 19:21).

Выбыв из Лиги чемпионов, солигорский «Шахтер» продолжит еврокубковый путь во втором по рангу континентальном клубном турнире — Кубке ЕКВ. 28 ноября и 5 декабря чемпионы Беларуси будут соперничать с греческим «Олимпиакосом».

Виктор Бекша (главный тренер «Шахтера»):

— По сравнению с матчем в Минске сегодня у нас получилось сыграть лучше. Иначе действовали в защите, на блоке, первым темпом. Единственное, в контратаках не преуспели, достали много мячей, а забить не смогли. Доволен самоотдачей ребят, а результатом — нет. Мы вполне могли сегодня рассчитывать на «золотой» сет.

Теперь Кубок ЕКВ… В конце ноября стартуем. Будет время подготовиться лучше, наладить все связи. «Олимпиакос» — соперник также интересный, ожидаем упорного противостояния, — приводит слова Виктора Бекши официальный сайт ВК «Шахтер».