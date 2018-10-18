Крокодиловы слезы Лукашенко 10 18.10.2018, 7:54

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Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Беларусь – это выживающая на стодолларовые зарплаты провинция и элитный поселок в Дроздах.

— Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, что конфликт — это всегда плохо. И это плохие последствия. Последствия опаснее всего, — заявил Лукашенко патриарху Кириллу на встрече в Минске.

Опасения диктатора вполне объяснимы. Тем более, что Беларусь втянута в эту историю по факту, пишет «Солидарность».

Но что-то есть в этих словах, что заставляет задумываться и сравнивать, оценивая их вне рамок конфликта РПЦ с Константинополем.

Конфликт — это то, что сопровождает белорусов последнюю четверть столетия, с момента прихода к власти первого правителя страны.

Мы празднуем два дня независимости; выходим на праздники и демонстрации под разными флагами. У белорусов есть два писательских союза, два объединения журналистов. И если «правильные» писатели и журналисты получают от государства финансирование и льготы, то «нечестным» приходится выживать самостоятельно, балансируя на грани.

Мы помним слова диктатора о «вшивых блохах» и видим последствия раскола на «своих» и «чужих» в бизнесе. Это предприниматели, которые живут на грани, и владельцы ряда сетей гипермаркетов и хоккеистов-застройщиков.

Взглянув по сторонам — это выживающая на стодолларовые зарплаты провинция и элитный поселок в Дроздах.

В конце концов, сторонники перемен и молчаливая масса.

Причем, список линий, разделивших белорусское общество, можно продолжать.