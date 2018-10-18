Что известно о «керченском стрелке» и как ему удалось пронести оружие в колледж 9 18.10.2018, 7:59

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Фото: НТВ

В трагической истории остается много «белых пятен».

Около полудня 17 октября 18-летний Владислав Росляков открыл стрельбу в политехническом колледже в Керчи. Его жертвами стали 19 человек, сам он покончил с собой.

О том, что стало известно об 18-летнем убийце в Керчи и как ему удалось пронести в учебное заведение оружие, написало издание «Медуза».

По данным агентства «Москва», новая система безопасности в колледже была смонтирована всего несколько недель назад: в каждом из двух корпусов на входе поставили по металлодетектору, а также установили три турникета (два в одном корпусе и один в другом). Работы были завершены 20 сентября. При этом, как рассказывал один из учеников колледжа, на металлодетекторы никто не обращал особого внимания, так как они постоянно срабатывали на ключи и телефоны у всех входивших. По его же словам, на входе не было охранника — там обычно находилась только вахтерша.

Официально тип оружия, из которого велась стрельба, не называется. «Уполномоченная по защите прав ребенка» в Крыму Ирина Клюева сообщила, что в октябре Росляков получил разрешение на охотничье ружье (позже она отметила, что это «фейковая информация, хотя пока точно не известно»). Телеграм-канал 112 писал, что неделю назад Росляков купил к нему 150 патронов, но о покупке самого оружия никаких данных не появлялось.

Если предположить, что это действительно было ружье, которое нужно перезаряжать после каждого выстрела, возникает еще один вопрос: как нападавший смог убить и ранить из него несколько десятков человек.

Стрелявший не оставил ни предсмертной записки, ни каких-либо посланий в социальных сетях, при стрельбе он не выкрикивал лозунгов. Почему он пошел на преступление — непонятно.

Другие ученики колледжа говорили, что он был тихоней и не вел страницы в социальных сетях, один из них отметил, что Росляков «очень ненавидел техникум из-за злых преподов». Агентство FlashCrimea писало, что Росляков пошел на преступление из-за неразделенной любви, но это очень ненадежный источник.

Из-за схожести некоторых деталей массового убийства с событиями в школе «Колумбайн» (убийцы тогда тоже покончили с собой в библиотеке и привели в действие взрывные устройства) в соцсетях обсуждалась информация, что Росляков был «колумбайнером». Никаких доказательств этого нет.

Больше всего свидетельств о Рослякове приводит телеграм-канал Mash. В частности, издание пишет, что подросток «был очень замкнутым, почти ни с кем не общался и давно удалился из соцсетей. Интересовался маньяками». Родители Рослякова, по данным издания, в разводе; сам он жил с матерью, которая работает санитаркой в керченском онкологическом диспансере.

На сайте Рен-ТВ вышел материал, в котором сообщалось, что Росляков в «ВК» взял себе псевдоним Владислав Рейх. Чуть позже сообщения об этом распространили и другие издания. «Этот ник подтверждает версию о том, что он был поклонником Эрика Харриса и Дилана Клиболда, расстрелявших 13 человек в американской школе «Колумбайн»», — сообщал «МК». На странице Рейха нет и не было никаких свидетельств того, что он увлекается убийством в «Колумбайн».

У пользователя Владислав Рейх в «ВК» двое друзей. «Медуза» связалась с одной из них через «Одноклассники». Женщина сообщила «Медузе», что не знает, кто такой Влад Росляков. В ответ на вопрос, является ли Рейх Росляковым, написала: «Это не Влад Росляков! Не чудите».

В дальнейшей переписке женщина сообщила, что пользователь «ВК» Владислав Рейх — это ее сын и сейчас он находится дома, а с Росляковым она не знакома (в профиле женщины в «Одноклассниках» есть фотография с подростком, похожим на Рейха). «Вы довели человека до срыва. У вас неточная информация», — добавила она. Через несколько часов после того, как Росляков, предположительно, застрелился, — пользователь Владислав Рейх сменил свою фотографию профиля.

Одноклассница Рослякова сообщила «Медузе», что Рейх «вообще не похож» на Рослякова. В распоряжение «Медузы» также попали скриншоты из чата с участием пользователя Владислава Рейха. В частности, 17 октября он написал: «Ну и все. Личность его установили. Но с*ка. Как мне теперь на улицу выходить».

Чуть позже в телеграм-канале MDK был опубликован фрагмент видеозаписи с участием Рейха. В ней он говорит: «СМИ перепутали меня с террористом. Выложили мое фото, мою ссылку на страницу, хотя я к этому не имею никакого отношения».

Также, сегодня следователи провели обыски по месту жительства родителей Владислава Рослякова. «Говорит Москва» сообщала о задержании его отца. По данным Daily Storm, обыск в квартире мужчины продолжался три часа, после этого его вывели на улице в черной маске.