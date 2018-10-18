Активистка из Бреста: Счастлива, что мой сын не пошел служить в милицию 1 18.10.2018, 8:10

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Фото: svaboda.org

Пенсионерка рассказала о протестах против аккумуляторного завода.

Среди оштрафованных за участие в воскресной акции протеста против строительства завода аккумуляторных батарей в Бресте была и пенсионерка Людмила Карчевская, сообщает «Радыё Рацыя».

Она участвует в почти всех акциях «кормление голубей» на площади Ленина, так как беспокоится за здоровье своих детей и внуков.

О своем задержании вспоминает сама пенсионерка: «Хочу сказать, что мой сын когда-то в милицию планировал пойти. И я теперь счастлива, что этого не произошло». Ведь если бы такое произошло, я не знаю, смогла ли бы это пережить».

Людмилу Карчевскую задержали по дороге в РОВД, куда направилась часть протестующих в знак солидарности с задержанными в воскресенье на площади Ленина.

Противники строительства завода говорят, что приказ на задержание пенсионерки лично отдал начальник милиции общественной безопасности и заместитель начальника Ленинского РОВД Николай Самосюк.

Пенсионерку из РОВД все же отпустили, но с повесткой в суд, где та получила 5 базовых величин штрафа за «участие в несанкционированном массовом мероприятии».