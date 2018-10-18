Венгрия скупает золото с рекордной за полвека скоростью 4 18.10.2018, 8:15

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Страна резко увеличила размер золотого запаса.

ЦБ страны, не покупавший золото с 1986 года, за две недели октября приобрел разом 28,4 тонны драгметалла, потратив на эти цели 1,24 млрд долларов, пишет finanz.ru.

В результате объем золота в международных резервах Венгрии подскочил в 10 раз, или на 1000%, до 31,5 тонны.

Это максимум с конца 1980х годов, когда экономический кризис и развал социалистического блока заставили страну распродать более 40 тонн драгметалла из ЗВР.

Золотые слитки в октябре были переданы в хранилища венгерского ЦБ, который в опубликованном в среду релизе отметил, что "золото остается одним из самых надежных активов на планете".

Сделка позволит "укрепить финансовую стабильность" и "повысит доверие инвесторов к венгерской экономике", отмечает регулятор, добавляя, что доля драгметалла в ЗВР страны достигла 4,4%, что соответствует среднему уровню не входящих в зону евро стран ЕС.

Крупная покупка сделала венгерский ЦБ вторым в мире по объему сделок с золотом: лидерство уже больше четырех лет прочно удерживает российский центробанк, скупающий в среднем по 50-70 тонн за квартал.

Ставка венгерского ЦБ на золото может оказаться прибыльной: с текущих 1220 долларов за унцию котировки поднимутся до 1350 в 2019 году, прогнозирует Bank of America Merrill Lynch.

Налоговая реформа, запущенная администрацией Дональда Трампа, увеличит дефицит бюджета США и конечном итоге вынудит ФРС вернуться в режим денежной эмиссии, которая ослабит доллар и взвинтит цены на золото, объянсяет главный аналитик по сырьевым товарам и деривативам BofA Франциско Бланш.

Впрочем, сам венгерский центробанк заверяет, что покупка "не имеет инвестиционных целей". "Этот шаг нацелен на повышени доверия, так как (золото) может сыграть стабилизирующую роль и стать защитой в случае экстремального ухудшения условий на рынках", - говорится в релизе регулятора.