Во Вселенной нашли самый древний гигантский объект 3 18.10.2018, 8:22

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Астрономы не ожидали, что такое возможно.

Группа ученых при помощи телескопа VLT (Very Large Telesope) получили самые детальные снимки прото-сверхскопления Гиперион, которое является одним из древнейших объектов в космосе и самым древним скоплением галактик. Оно состоит из 5 тыс галактик, обладает размером в 200×200×500 миллионов световых лет и имеет массу более 4×1015 масс Солнца. Об этом сообщается в журнале Astronomy & Astrophysics, сообщает segodnya.ua.

Уникальность объекта в том, что астрономы не ожидали найти такое большое скопление на таких ранних этапах существования Вселенной. Вероятно, в течение следующих 11,5 миллиардов лет Гиперион должен был разрастись до еще больших размеров, сравнимых с размерами сверхскопления Ланиакея, в которое входит галактика Млечный Путь, или даже Великой стены Геркулес — Северная Корона.

Прото-сверхскопление Гиперион

Фото: ESO

Чтобы получить этот снимок, телескоп просканировал один квадратный градус неба в созвездии Секcтанта. Сверхскопление имеет красное смещение z ≈ 2,5, что означает его формирование всего 2,3 миллиарда лет после Большого взрыва.

Восстановленная учеными трехмерная карта сверхскопления Гиперион

Фото: Astronomy & Astrophysics

В качестве сканера выступал инструмент VIMOS (VIsible Multi-Object Spectrograph) телескопа VLT, который регистрирует электромагнитные волны в диапазоне от 360 до 935 нанометров и позволяет различать объекты с красным смещением z > 2.

В данный момент самая далекая известная галактика MACS1423-z7p64 имеет красное смещение z ≈ 7,1 (то есть свет от нее шел до Земли более 13 миллиардов лет), самая далекая спиральная галактика A1689B11 — z ≈ 2,54 (11,2 миллиарда лет), а самая далекая черная дыра J1342+0928 — z ≈ 7,54 (13,1 миллиарда лет).