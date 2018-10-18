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Видеофакт: Самолет с Меланией Трамп задымился в воздухе

  • 18.10.2018, 8:36
Фото: twitter.com/NBCNews

В салоне распространился запах гари.

Сегодня самолет, на борту которого находилась супруга президента США Мелания Трамп, был вынужден вернуться на базу ВВС Эндрюс, штат Мэриленд, через десять минут после взлета из-за технических неполадок. Об этом сообщает Голос Америки.

Журналисты, которые летели вместе с первой леди США, сообщили, что видели тонкую струйку дыма в салоне лайнера и почувствовали запах гари. Они сказали, что пассажирам выдали влажные полотенца, чтобы им было легче дышать. Дым в конечном счете рассеялся, и самолет благополучно приземлился.

Инцидент произошел во время поездки Мелании Трамп на встречу с семьями, которые пострадали от использования опиоидов. Позднее первая леди США пересела на другой самолет и благополучно прилетела в Филадельфию.


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