«Белорусы сразу поняли смысл дорожного налога – и перестали платить» 2 18.10.2018, 8:52

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История с госпошлиной за пользование дорогами вышла очень занимательной.

Ощущение, что ведомства, на которые пытаются возложить контроль за оплатой, изо всех сил стараются откреститься от «почетной» обязанности. Это последствия введения странного налога, справедливость которого у многих вызывает большие сомнения, пишет журналист onliner.by Александр Тумар.

Бьюсь об заклад, результаты придется расхлебывать еще не один год. Нанесен колоссальный урон системе техосмотра (как иначе трактовать то, что более половины автомобилей не прошли ТО?). А в будущем водителями в штыки могут восприниматься любые попытки задействовать экономические инструменты, например, для ограничения «грязных» автомобилей в городах или разумного использования парковочных мест.

Если почитать комментарии к любой заметке про госпошлину за пользование дорогами, то неминуемо заметишь: автомобилисты воспринимают ее как плохо обоснованный налог. Ей-богу, честнее было бы сказать: очень нужны деньги, а вы владеете каким-никаким имуществом, стало быть, есть что взять — платите!

Но водители воспротивились и, негласно объявив эдакий формат итальянской забастовки, просто перестали ездить на станции диагностики. Отсутствие техосмотра в одночасье перестало быть чем-то постыдным (раньше звучало как упрек, что «твое корыто даже техосмотр не прошло», теперь — нет). Некоторые гласно объявили и обосновали, что это даже экономически невыгодно — проще платить штрафы. Усиление контроля, совместные акции ГАИ и «Белтехосмотра» не приносили должного эффекта.

Апофеозом стал громкий наезд возле ТЦ «Замок», когда ЗИЛ, который даже на сельскую дорогу стыдно и опасно было бы выпускать, сбил группу пешеходов, погиб ребенок. Водитель, возивший в кабине банку с тормозной жидкостью, уже осужден. Переход закрыли, справедливость восторжествовала? Как бы не так...

Государство привыкло перекладывать ответственность на граждан: обязан, соблюдай, проходи, плати. Однако само оказалось не в состоянии обеспечить контроль, хотя именно в этом аспекте оно вроде бы традиционно сильно. Да, когда имеешь дело с тремя миллионами недовольных автомобилистов, это чрезвычайно сложно.

Недавно объявили, что госпошлину отвяжут от прохождения техосмотра и условия сделают более либеральными. Капитуляция? Увы, нет... Появились слухи (кстати, почему у нас важные новости часто распространяются на таком уровне, а официально их объявляют, когда все и так уже знают?), что будут задействованы камеры.

Короче, мысль закольцевалась. Вместо того чтобы признать идею изначально утопичной, продумывают новый способ контроля. А я хочу спросить: неужели игра стоит свеч? Сколько займет времени изменение законодательства? Каковы расходы на оператора, инвестиции в технологию, в конце концов, траты на услуги почты и зарплату уважаемым «депутатам»?

Лучше посчитайте, какой урон уже нанесен. Сколько недополучили диагностические станции, а стало быть, не поступило налогов в бюджет? А каков процент учетных ДТП из-за плохого состояния транспортных средств — сколько выплачено страховых компенсаций, пострадали и погибли человек (эти аварии всегда были на низком уровне, но важно знать динамику)?

Отдельный вопрос, как компенсировать потери для системы техосмотра, куда теперь вернуть автомобили будет крайне сложно. Сила привычки, знаете ли.

Очередная светлая мысль — сделать систему оплаты дифференцированной, что, на мой взгляд, тоже не выдерживает критики. Это в лучшем случае оценят т. н. «подснежники», которые используют автомобиль во время дачного сезона. Большинство же ездит на машине круглогодично.

Опять-таки как быть с нестыковками? Допустим, кому-то предстоит пройти техосмотр сейчас, стало быть, уплачивать госпошлину придется на год (а хотелось бы, допустим, на пару месяцев). Новые порядки, как было заявлено, введут в июле 2019 года. Постойте, но налог уже будет уплачен. Вернете излишек? С учетом инфляции? Или как?

В конце концов, обратимся к изначальному посылу. Что за странное обоснование тарификации — госпошлина уплачивается в зависимости от массы автомобиля? Это вроде бы логично: чем тяжелее транспортное средство, тем больше нагрузка на дороги. Но все прекрасно понимают, что формальный подход несправедлив, и это особенно возмущает водителей, которые в принципе не готовы верить в обоснованность госпошлины! Ведь плата, если уж рассуждать об ее целесообразности, в таком случае должна зависеть от реального пробега по дорогам.

Приведу свой пример. Регулярно прохожу техосмотр и плачу госпошлину. Но в реальности использую машину довольно редко в силу убеждений, о которых говорил ранее (не хочу занимать место в городе и «вносить вклад» в загрязнение атмосферы). Мой пробег за год в лучшем случае составляет пару тысяч километров. А кто-то проезжает в десятки раз больше, но налог мы платим одинаковый только потому, что автомобили весят одинаково. Кто назовет это справедливым?

Давным-давно дорожный сбор был включен в стоимость топлива, и это казалось логичным. Вернуть старые порядки чрезвычайно накладно на фоне еженедельного подорожания на одну копейку. Достаточно посмотреть, какие комментарии вызвала банальная заметка про доставку негабарита на Мозырский НПЗ. Очевидно, что на это сейчас не пойдут, хотя именно включение налога в цену бензина и дизтоплива кажется разумным. Сколько проехал — столько и заплатил.

Если уж говорить всерьез, то любой дорожный налог — будь то на пользование дорогами, автомобилями или дворами — должен исходить не от желания пополнить бюджет, а от жизненной ситуации. Когда у нас, наконец, как положено заработает система платных парковок, то наверняка водители сами скажут спасибо за то, что в принципе появилась возможность оставить машину возле вокзала.

Мне кажется, что принцип должен быть простым: считайтесь с мнением обычных людей, для которых якобы все это вводится. А для этого нужно предоставить полную информацию и аргументы, не рассуждая, что простому люду знать этого не положено. Выслушав доводы, возможно, водители поймут и примут.

Для сравнения вспомню хрестоматийный пример из Западной Германии. Сейчас города вроде Штутгарта и Франкфурта-на-Майне считаются зелеными. А лет 30—40 назад все было наоборот. Дышать было нечем в силу загазованности, большого числа предприятий, особенностей рельефа и климатических условий. Так вот немцы сами стали требовать очистить легкие городов, требуя ввести запреты. Это обосновывалось медицинской статистикой, экологической. Цифры были на виду. «Зеленые» получили поддержку потому, что многие не хотели мириться с положением дел, требовались радикальные меры. Появлялись экологические сборы в зависимости от степени выбросов, потом ограничили въезд автомобилей с устаревшими типами двигателей. Дошло до того, что во Франкфурте со следующего года запретят въезд в центр города дизельных машин стандарта Евро-4 и ниже. На минуточку, это четверть всего парка. Однако массовых протестов решение не вызвало. Горожан подготовили, объяснили, и они приняли аргументы.