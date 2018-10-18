Фотофакт: На трассе М1 опрокинулась фура с яблоками 5 18.10.2018, 9:13

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Яблоки с трассы убрали и сложили вдоль обочины и на разделительной полосе.

За развязкой в районе деревни Павлиново в слонимском направлении на трассе М1 произошла авария. Опрокинулась фура с грузом яблок.

ДТП произошло 17 октября около 18.30.

«Молодой водитель за рулем фуры, предположительно неправильно выбрал скорость, фура начала крениться и опрокинулась. Парень сейчас в больнице, а его коллеги ждут технику, которая поможет поставить большегруз на колеса», — рассказал корреспондент tut.by.

Яблоки с трассы убрали и сложили вдоль обочины и на разделительной полосе, чтобы они не мешали проезжающим водителям.