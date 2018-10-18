Кто учил парня такому обращению с оружием? 24 Игорь Пармон

18.10.2018, 9:21

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Версия российских властей о стрельбе и взрывах в Керчи вызывает слишком много вопросов.

По трагедии в Керчи.

Чисто технические детали. Без политики.

1. Посмотрите сами на ружье и прикиньте его стоимость. Добавьте сюда затраты на приобретение патронов (при таком количестве убитых и раненных расход составляет 200-300 патронов минимум плюс не менее 500 на стрельбище в процессе приобретения навыков стрельбы навскидку).

Посчитайте общие затраты.

Парень, как я вычитал, из неполной семьи, отца нет, мать - медсестра, сам регулярных доходов не имеет. Кто это все оплатил?

2. Время стрельбы. После начала стрельбы первые наряды полиции должны прибыть через 5-10 минут. О нормативе прибытия в 3 минуты я промолчу. Таки это не наша страна. Ладно, возьмём 15 минут. За 15 минут без малого около двадцати 200-х и 50-70 трехсотых. Расход патронов - 2-3 на жертву. Посчитайте скорострельность. Кто учил парня такому обращению с оружием?

С учётом возраста - парень в армии не служил и подготовка у него не армейская.

Вопрос: что это было?

Игорь Пармон, «Фейсбук»