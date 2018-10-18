Чем белорусы выгодно отличаются на мировом рынке труда 9 18.10.2018, 9:27

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Стать хорошим специалистом сегодня намного проще, чем десять или двадцать лет назад.

Университеты уже не справляются с качественной подготовкой специалистов. Что приходит на смену и каких работников ищут сейчас компании – об этом HR-эксперт и ментор по развитию карьеры Амина Идигова рассказала zautra.by.

Монополия университетов на образование закончилась, отчасти по их же собственной вине. Да, невозможно подготовить хорошего врача или юриста без многолетнего обучения, но в большинстве остальных отраслей экономики вузы катастрофически отстают от спроса на рынке труда и готовят даже не вчерашнего, а уже безвозвратно ушедшего в прошлое специалиста.

Университет для работников многих сфер больше не нужен. Такое образование все реже устраивает прогрессивные компании, считает Амина Идигова.

Диплом уходит в прошлое

— Представители компаний рассказывают, как приходят в университеты и предлагают изменения в обучении, а с ними соглашаются, просят на это денег, но говорят, что подумают, потому что у них есть программы, руководство и просто взять и что-то поменять они не могут, — отмечает эксперт.

В таких условиях многие компании принялись взращивать работников «под себя». Все больше организаций делают ставку на свои курсы, которые помогают работникам улучшить профессиональные компетенции и поучиться у менторов.

— Важно, чтобы активней развивалась прослойка в виде электронного или человеческого менторинга, которая помогала бы человеку понять, кто он есть сейчас и какие направления развития он может освоить, чтобы пригодиться определенной компании, — отмечает Амина Идигова.

И все же списывать университеты эксперты не советуют. Они все еще важны для рынка, потому что помогают молодежи войти в профессиональное сообщество, наладить важные связи, получить определенный опыт. Тем более они всегда останутся актуальными как институты, где проводятся исследования, генерируются новые качественные знания.

— Формальное образование дает возможность найти человека, который окажет влияние на формирование личности и профессиональных вкусов, в том числе подскажет, как сориентироваться в профессии, — считает руководитель частной школы STEAM Евгений Луферчик.

Работников компании ищут через игры

— Образование и личностные качества не так важны для компаний. Оказывается, конвертация личностных качеств в производительность в лучшем случае достигает 7%, а профессиональных навыков — 12%, — поделилась Амина Идигова на Reshape-2018.

Некоторые компании отказываются от специалистов по найму работников в пользу специально созданных игр, которые выявляют качества и особенности игрока, показывая, насколько он подходит для выбранной вакансии. Сейчас вопрос входа в компанию зависит не столько от образования, сколько от компетенций, а также возможностей и желания развиваться.

Производительность и успех в работе сегодня все меньше зависят от полученного работником образования. А одни и те же личностные качества в одной компании убедят работника нанять кандидата, а в другой — этому помешают. Тем не менее у белорусов есть выгодные черты, которые выделяют их на глобальном рынке труда. Это способность критически оценивать задачи, взвешивать «за» и «против», умение комплексно подходить к решению проблем.

— Люди постсоветского пространства не отвечают сходу «да» на любой вопрос или задачу. Они десять раз подумают, то ли хотел заказчик, так ли это надо делать, в итоге находят нужное решение и умудряются навязать его заказчику, — отмечает Амина Идигова.

Стать крутым специалистом в большинстве сфер сегодня намного проще, чем десять или двадцать лет назад. Стандартная схема: школа, университет, аспирантура, медленное повышение по карьерной лестнице — рассыпалась. Многочисленные курсы, самообучение, настойчивость и системность помогают людям намного быстрей получить и развить полезные для работы навыки, а реализовать свой профессиональный и личностный потенциал можно практически сразу по приходу в современную компанию. Причем выпускникам вузов сегодня приходится конкурировать не только с начинающими карьеру сверстниками, но и с людьми постарше, которые оставляют неприбыльные и устаревающие профессии ради востребованных на рынке труда. Время показывает, что, с одной стороны, современный человек при достаточных усилиях достаточно быстро может стать улучшенной версией себя и добиться высот в профессии, а с другой — без постоянного развития и совершенствования выдержать конкуренцию становится все сложней.