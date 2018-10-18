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В Подмосковье обнаружили 630 тысяч пачек белорусских сигарет без акцизов

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  • 18.10.2018, 9:41
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Сигареты перемещались под видом транзитной поставки в Грузию.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России изъяла в Подмосковье 630 тысяч пачек сигарет из Беларуси без акцизных марок. Такая информация размещена на сайте ФТС.

Табачные изделия перемещались под видом транзитной поставки в Грузию. Тягач с прицепом, которым управлял гражданин Беларуси, следовал через Смоленскую область по федеральной трассе в сторону Москвы. Для сокрытия маршрута движения от систем транспортного контроля регистрационные знаки автомобиля были частично закрашены, говорится в сообщении.

Для перегрузки товара автопоезд проследовал на территорию складского комплекса в Московской области.

Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой (ГУБК) ФТС России совместно с оперативниками Московской областной таможни задержали товарную партию во время выгрузки в другой автомобиль.

Товар, не предназначенный для реализации на территории России, изъят. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Сумма неуплаченных таможенных платежей в бюджет РФ составила более 50 млн российских рублей.


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