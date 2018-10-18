Новое в указе Лукашенко: как у белорусов будут отнимать сельские дома 13 18.10.2018, 9:55

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«Невостребованное» жилье подлежит обязательной продаже.

Указом Лукашенко от 13.06.2018 № 237 «О распоряжении государственным жилищным фондом» (далее – Указ № 237) определен порядок продажи невостребованного жилья госжилфонда в сельской местности, пишет «Экономическая газета».

В каких случаях могут быть проданы незаселенные жилые помещения госжилфонда в сельской местности?

Указом № 237 предусмотрена возможность продажи незаселенных жилых помещений (жилых домов, квартир), расположенных в сельской местности и находящихся в собственности Республики Беларусь, долей в праве собственности на них (далее – незаселенные жилые помещения).

При этом оговорено, что его действие не распространяется на продажу жилых помещений, расположенных (располагавшихся на дату начала строительства (реконструкции), дату приобретения) в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, построенных (реконструированных), приобретенных, в т.ч. с господдержкой, сельхозорганизациями.

Установлено, что незаселенные жилые помещения могут быть проданы при условии их невостребованности в течение 6 месяцев подряд и более для эксплуатации в качестве жилья коммерческого использования (т.е. арендного), социального пользования, помещений маневренного фонда и письменного отказа местных исполнительных и распорядительных органов от их приобретения в коммунальную собственность.

Соответствующие госорганы и юридические лица должны направить предложения местным органам власти приобрести незаселенные жилые помещения в коммунальную собственность. Ответ о намерении приобрести такое жилье должен быть дан в 15-дневный срок.

Кстати, люди, которые жалуются, что им не удается выяснить, когда они смогут купить приглянувшееся жилье, должны понять, что Указ № 237 вступил в силу с 17.09.2018 г., т.е. менее месяца назад, и правоприменительная практика еще не наработана.

Кроме того, речь идет о государственном жилье, процедуру его продажи в соответствии с законодательством никто нарушать не станет. Тем более что в первую очередь интересуются как раз незаселенными домами в Минской области, пусть и не рядом со столицей.

Кто принимает решение о продаже таких помещений?

Решения о продаже незаселенных жилых помещений принимают госорганы и республиканские юрлица, подчиненные госорганам (входящие в их состав), в оперативном управлении или хозяйственном ведении которых находится такое жилье, а также госорганы, заключившие договоры безвозмездного пользования им.

Отдельно оговорены требования для продажи незаселенных жилых помещений, построенных за счет средств республиканского бюджета, направляемых на преодоление последствий катастрофы на ЧАЭС. Такое жилье может быть продано на условиях, установленных Указом № 237, но только по согласованию с Департаментом по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Причем решения о продаже одноквартирных жилых домов могут приниматься без оформления правоудостоверяющих документов на данные жилые дома, а при их продаже без проведения аукциона – также без оформления правоудостоверяющих документов на земельные участки, на которых дома расположены.

Решения о продаже таких квартир в блокированных и многоквартирных жилых домах также могут приниматься без оформления правоудостоверяющих документов, но при условии наличия в едином госрегистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним сведений в отношении капитальных строений, в которых они расположены.

Может ли купить такое жилье горожанин, решивший сменить место жительства, или же оно предназначено только для сельчан? По какой цене такое жилье будут продавать?

Покупателями в данном случае могут быть граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (в порядке очередности постановки их на такой учет) в указанных госорганах и республиканских юридических лицах, а также в организациях негосударственной формы собственности, с которыми госорганы заключили договоры безвозмездного пользования таким жильем. При отсутствии таких очередников либо их отказе от приобретения жилые помещения могут быть проданы на аукционе, в т.ч. и горожанам.

Согласно Указу № 237 продажа жилых помещений осуществляется по оценочной стоимости, но не выше рыночной, которые определяются по результатам независимой оценки, проведенной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. При продаже на аукционе начальная цена продажи устанавливается по рыночной стоимости, но не ниже оценочной (которые определяются аналогично), с понижением на 15%.

Оплата стоимости жилых помещений при их продаже (в т.ч. на аукционе) может осуществляться в рассрочку до 3 лет равными долями без индексации платежей.

Средства от продажи перечисляются покупателем в республиканский бюджет в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи (при продаже с рассрочкой платежа – с внесением первого взноса в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи), если иное не установлено Лукашенко.

Наряду с общими требованиями Указа № 237 детальный порядок продажи указанных незаселенных жилых помещений изложен в Положении о порядке продажи жилых помещений, расположенных в сельской местности и находящихся в собственности Республики Беларусь, утв. постановлением Совмина от 13.09.2018 № 663, и Положении о порядке продажи жилых помещений государственного жилищного фонда на аукционе, утв. постановлением Совмина от 17.11.2010 № 1695.

Кроме того, соответствующие местные «советы депутатов» определелили порядок и условия продажи жилых помещений, расположенных в сельской местности и находящихся в коммунальной собственности, аналогичные порядку и условиям, установленным в Указе № 237.

Указом № 237 также внесены изменения в указ Лукашенко от 26.07.2010 № 388 «О порядке распоряжения государственным жилищным фондом».