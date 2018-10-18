Трамп: США просят Турцию предоставить аудио и видео в деле Хашогги 18.10.2018, 10:40

Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

Глава Белого дома требует разобраться в деле саудовского журналиста.

Вашингтон обратился к Турции с просьбой предоставить аудио- и видеозаписи, на которых якобы зафиксированы последние минуты жизни саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщает "Европейская правда".

Об этом он сказал в среду во время короткого брифинга в Белом доме, сообщает Politico.

"Да, мы спрашивали о них (записях. - Ред.), если они действительно существуют", - сказал Трамп, добавив, что он не уверен, что существуют какие-то доказательства.

"Вероятно, это возможно", - сказал он, заявив, что получит полный отчет от государственного секретаря Майка Помпео, который находился в Саудовской Аравии и Турции.

"Это будет один из первых вопросов, который я ему задам", - сказал американский президент.

Турецкие власти считают, что саудовские агенты убили и расчленили журналиста в консульстве Саудовской Аравии 2 октября. По данным СМИ, перед смертью Хашогги пытали, а затем отрубили голову.