Михаил Жемчужный: Успешно воюю с администрацией колонии

Михаил Жемчужный: Успешно воюю с администрацией колонии2
- 18.10.2018, 10:51
Политзаключенный не теряет оптимизма.
В открытке, которую получил недавно из исправительной колонии №9 витебский правозащитник Леонид Светик, политзаключенный Михаил Жемчужный сообщил, на каком основании оперативники уничтожают его корреспонденцию. Об этом пишет витебская «Весна».
"Сожалею, но письма к вам уничтожаются по актам оперативными сотрудниками исправительной колонии №9 за, якобы," причинение вреда охраняемым законом правам государственных органов, общественных объединений и отдельных граждан", - написал в открытке от 10 октября Михаил Жемчужный.
Он уточняет, что по той же причине были уничтожены письма к Леониду Светику, датированные 25 сентября и 8 октября.
"От 20 сентября из 27-ми отправленных писем уничтожено уже 16. За май 2018 года из 32-х отправленных уничтожено 20", - подытоживает политзаключенный.
"Буду писать еще, ждите!" - не теряет оптимизма Жемчужный.
На прощание уверяет: "У меня все в порядке. Успешно воюю с администрацией".
Напомним, в письме, полученном в начале октября, Михаил Жемчужный сообщил, что собирается обжаловать в Верховном суде пытки и исследования, которые делаются над ним в колонии.