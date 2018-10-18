Михаил Жемчужный: Успешно воюю с администрацией колонии 2 18.10.2018, 10:51

Михаил Жемчужный

Фото: «Радыё Свабода»

Политзаключенный не теряет оптимизма.

В открытке, которую получил недавно из исправительной колонии №9 витебский правозащитник Леонид Светик, политзаключенный Михаил Жемчужный сообщил, на каком основании оперативники уничтожают его корреспонденцию. Об этом пишет витебская «Весна».

"Сожалею, но письма к вам уничтожаются по актам оперативными сотрудниками исправительной колонии №9 за, якобы," причинение вреда охраняемым законом правам государственных органов, общественных объединений и отдельных граждан", - написал в открытке от 10 октября Михаил Жемчужный.

Он уточняет, что по той же причине были уничтожены письма к Леониду Светику, датированные 25 сентября и 8 октября.

"От 20 сентября из 27-ми отправленных писем уничтожено уже 16. За май 2018 года из 32-х отправленных уничтожено 20", - подытоживает политзаключенный.

"Буду писать еще, ждите!" - не теряет оптимизма Жемчужный.

На прощание уверяет: "У меня все в порядке. Успешно воюю с администрацией".

Напомним, в письме, полученном в начале октября, Михаил Жемчужный сообщил, что собирается обжаловать в Верховном суде пытки и исследования, которые делаются над ним в колонии.