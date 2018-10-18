Чему белорусские власти могут поучиться у индейцев наскапи 6 Cергей Николюк

18.10.2018, 11:18

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Строительство IT-страны осуществляется под руководством чиновников, которые не любят интернет.

У поиска курса развития страны по узорам копоти на лопатке оленя карибу есть свои преимущества.

Национальный парадокс: строительство IT-страны осуществляется в Беларуси под руководством чиновников, которые не любят интернет. Набираю в Google три слова: «Лукашенко, интернет, помойка» и получаю 96,6 тысячи ссылок.

Одна из первых датирована августом 2007 г. Она содержит требование к Министерству информации прекратить анархию в интернете. При этом делается ссылка на опыт цивилизованных стран.

Понятно, что представления о критериях цивилизованности у каждого свои. Для кого-то, например, и Венесуэла Чавеса-Мадуро является образцом, и он регулярно совершает туда визиты «с открытым сердцем, чтобы помочь построить новое индустриальное общество».

С результатами строительства любой желающий в два-три клика может ознакомиться с помощью все той же «помойки».

Но не одними высказываниями главы государства заполнено информационное поле Беларуси. 16 сентября, выступая в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1», министр внутренних дел Шуневич высказался за ужесточение правил для пользователей интернета. Он отметил, что любая социальная деятельность должна быть подчинена правилам, несоблюдение которых приведет к анархии и уничижению прав и свобод людей.

Анархия против свободы. Кто кого? По мнению главного милиционера страны, эти два понятия связаны между собой по принципу сообщающихся сосудов, т.е. прибавление в одном сосуде ведет к убыли в другом. Естественно, сам министр выступает на стороне свободы. В том числе и нашей с вами свободы, дорогие читатели.

К счастью, на тесную связь между анархией и свободой имеется иной взгляд, и сформирован он в мире, уровень цивилизованности которого отличается от венесуэльского.

Первые попытки уберечь интернет от анархии и хаоса были зафиксированы еще в 90-х годах на родине всемирной паутины. Америка — страна пуританская, своих доброхотов (тех, кто желает добра кому-либо, проявляет участие, расположение к кому-либо) там хватает, они выступили единым фронтом против «помойки», распространяющей порнографию и рецепты конструирования карманных атомных бомб. Власть (ее законодательная ветвь) их услышала и оперативно приняла закон о защите нравственности в интернете.

Комментарий к слову «власть» потребовался не случайно. Это в Беларуси можно обойтись без комментария. И так всем понятно, о ком идет речь. Разумеется, принцип разделения властей в Конституции и у нас продекларирован. Как же без него! Однако декларации декларациями, а реальность реальностью.

Но вернемся в Америку. У новорожденного закона еще пуповина не успела отпасть, а федеральным судом Пенсильвании был вынесен вердикт о его неконституционности. Но с какой формулировкой! Цитирую: «Точно так же, как сила интернета — это хаос, сила нашей свободы определяется хаосом и какофонией неограниченной свободы слова, которая защищается первой поправкой Конституции».

А теперь комментарий к комментарию в исполнении российского социолога Георгия Сатарова: «Что такое суд? Это один из институтов, который призван охранять неукоснительность действующего социального порядка. И этот институт встает на защиту хаоса. Парадокс, правильно? Потом были еще рассмотрения. В общем, пока действует первая поправка Конституции, защищающая хаос, свободу слова, ничего не удастся в Америке. Конституцию там блюдут».

Из самых лучших побуждений

В том, что для наших государственников проблема сохранения стабильности является своеобразной идеей фикс (маниакальной, сверхценной), ни для кого не является секретом. Проблема, однако, заключается в том, что способность государства отвечать на внешние и внутренние вызовы определяется его умением разумно сочетать стремление к стабильности с динамичным развитием.

Как белорусское «государство для народа» решает задачи развития, нам регулярно демонстрируют национальные телеканалы. Для тех, кто не имеет привычки коротать вечера перед голубым экраном, рекомендую погуглить на «помойке» три слова: «Лукашенко, Орша, ютуб». Гарантирую, скучно не будет.

Даже во времена строительства пирамид фараоны были не в состоянии поддерживать стабильность исключительно за счет усилий высокопоставленных слуг, независимо от степени их лояльности. «Реальным субъектом стабилизации, — пояснял историк Александр Ахиезер, — не может быть государство — монополист всей хозяйственной жизни страны, издающий директивные планы, подлежащие принудительному исполнению. Но им не может быть и изолированная личность, освобожденная от власти государства. Реальным субъектом может быть институциолизированный, опирающийся на реальную культуру диалог между государством и личностью».

Сила государства в монолитности. Сила личностей в их разнообразии. А где разнообразие, там и хаос. Но только из хаоса путем проб и ошибок можно выбирать наиболее конкурентные образцы социального поведения. Не о печальной ли судьбе товарищей, следовавших за своими вождями верной дорогой, напоминают нам Владимиры Ильичи на центральных площадях белорусских городов?

А между тем извлекать выгоду из хаоса умели еще индейцы наскапи, жившие на полуострове Лабрадор. Каждый вечер, намечая маршрут предстоящей охоты, они обращались за советом не к мудрому вождю, а к шаману, который принимал решение по узору копоти на лопатке оленя карибу, т.е. случайным образом.

С помощью столь нехитрого ритуала индейцы противопоставляли случайность закономерности, которая требовала искать дичь завтра там, где ее нашли сегодня.

Какой контраст с нашей действительностью! Хозяин страны и выстроившиеся за ним гуськом топ-чиновники продолжают следовать политике, принесшей успех во второй половине 90-х годов прошлого века. По-своему они правы. Если под стабильностью понимать несменяемость власти, то в среднесрочной перспективе лучшего способа по ее удержанию, пожалуй, и не придумать.

* * *

Согласно исследованиям социологов Информационно-аналитического центра при Администрации Лукашенко, в 2016 г. (такая вот оперативность у тех, чей труд оплачивают налогоплательщики) интернет-пользователями являлись 67% респондентов, т.е. две трети жителей Беларуси.

Против их естественного желания иметь свободный доступ к информации и направлена административная активность «государства для народа». Разумеется, из самых лучших побуждений.

Сергей Николюк, «Свободные новости»