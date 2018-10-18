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Парубий про теракт в Керчи: Безумство «русского мира» ударило по невинным детям

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  • 18.10.2018, 11:23
  • 2,405
Андрей Парубий
Фото: charter97.org/Иван Межуй

В Верховной Раде Украины почтили память погибших во время трагедии в Керчи.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании парламента 18 октября призвал депутатов почтить память погибших в колледже в Керчи, сообщает сайт телеканала atr.ua.

«В украинском городе Керчь, который находится под российской оккупацией, произошла беда. Безумная кровавая трагедия унесла 20 жизней. И большинство из них — это дети. Никогда такого не было в украинском Крыму. Безумство «русского мира» ударило по невинным детям. Это наша боль, это наши дети», — заявил Парубий.

Он выразил соболезнования близким погибших. Депутаты почтили память жертв массового убийства в керченском колледже минутой молчания. 

Как сообщалось ранее, количество погибших в результате трагедии в политехническом колледже в Керчи выросло до 20 человек. Среди них — 15 студентов (11 из которых — несовершеннолетние) и 5 взрослых.


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