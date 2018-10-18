«Белорусы должны знать свою историю, научиться гордиться ею» 2 18.10.2018, 11:17

Карина Таранда

Чемпионка мира по прыжкам в высоту из Барановичей рассказала, как готовится к соревнованиям и почему думает «па-беларуску».

В этом году 19-летняя прыгунья в высоту, уроженка Барановичей Карина Таранда стала чемпионкой мира среди юниоров, обновив при этом рекорд страны для спортсменов не старше 20 лет. Эти рекордные 1,92 метра выдвинули ее в число пятнадцати элитных прыгуний мира, и стало понятно, что она способна стать спортсменкой экстра-класса. Поэтому Intex-press и решила поговорить с Кариной, что называется, за жизнь.

Хотела заниматься всем

С самого детства Карина Таранда была подвижным ребенком и посещала очень много кружков и секций. Ей всегда хотелось узнавать что-то новое, поэтому она долго не могла сделать свой выбор.

– Занималась танцами, ходила в музыкальную школу, на плавание, акробатику, были даже рукопашный бой и стрельба, – с усмешкой вспоминает Карина. – И только в 12 лет я остановилась на легкой атлетике.

Выбор в пользу прыжков в высоту Карина объясняет влиянием первого тренера из Барановичской СДЮШОР №2 Елены Чурило.

– Только благодаря ей я сегодня в спорте, – говорит Карина. – Она помогла мне развить мои положительные качества характера и научила управлять негативными. А когда я «созрела», Елена Алексеевна передала меня из рук в руки моему нынешнему тренеру – Валентину Курдюку.

А о Валентине Курдюке спортсменка отзывается исключительно в превосходных тонах.

– Валентин Васильевич – лучший тренер, которого я знаю! – говорит Карина. – Сложно перечислить, как много он для меня сделал: он мне заменил отца, многому меня научил и объяснил. Он мудрый, спокойный, умный, добрый, рассудительный, ответственный, веселый, заботливый и внимательный.

С умом по жизни

Карина Таранда себя трезво оценивает и не строит воздушных замков относительно своей карьеры, а твердо стоит на ногах.

– Мне кажется, в первую очередь в спорте мне помогают настойчивость, целеустремленность, желание стать лучше и сила воли. А вот гордость и неуверенность в себе – это мои враги, которые мешают.

Девушка говорит, что ничего не ждет от карьеры в спорте. Ее цель – насладиться своей спортивной жизнью, достойно пройти путь спортсмена.

– Для меня интересно узнать максимальные возможности своего тела. При этом я – человек, живущий сегодняшним днем, поэтому каждый новый день – чистый лист, новая глава, новый вызов.

Один из таких вызовов для Карины Таранды – учеба в БГУФК по специальности реабилитолог. Необычная профессия очень нравится ей.

– Сейчас понимаю, что это та профессия, которую искала. Хотя изначально хотела и поступила в медуниверситет, пройдя по баллам на бесплатное обучение. Но совмещать учебу и спорт было невозможно, и отказаться от неотъемлемой части своей жизни – спорта – я не смогла.

Так же, как все

Отключиться и сделать небольшую передышку после изматывающих тренировок и соревнований прыгунье помогают ее молодой человек Дмитрий и семья: мама, младшая сестра и две двоюродные сестры.

– Благодаря им я вижу другую жизнь, которая находится по ту сторону спорта, – говорит о своих «отдушинах» спортсменка. – Очень люблю проводить с ними время – это идет мне на пользу. Ведь я – обычный человек.

Но отдыхать Карина любит активно. Катание на велосипеде, квадроцикле или лыжах, посещение туристических мест и достопримечательностей – обычный набор ее времяпрепровождений.

При этом Карина активно продвигает родной белорусский язык. Посты на страничках в соцсетях она подписывает на «роднай мове». Спортсменка рассказала, что в основном она и думает «па-беларуску».

– Особенно когда дома, в Барановичах. Иногда в разговоре даже забываю, как некоторые слова на русском произносятся, тогда перехожу на «трасянку», – смеясь, объясняет она.

Юная чемпионка считает, что белорусы должны знать свою историю, научиться гордиться ею, и тогда наш родной язык потихоньку станет основным. А пока Карина отмечает засилье в Беларуси русского языка.

– И реклама, и новости, и вывески, и весь обслуживающий персонал – все в большинстве своем по-русски. Наш, белорусский, встречается только в учебниках белорусского языка. А надо бы наоборот.

Говоря о секретах своей отличной внешности и красивой фигуры, девушка отмечает, что главный секрет в том, что… его просто нет.

– Я за естественную красоту, натуральную косметику. По поводу одежды: в первую очередь не забывать, что мы девушки. Мы будущие мамы, жены, бабушки, и тут не важно, спортсменка ты или нет.

При этом, как любая девушка, Карина любит ухаживать за собой: делает маски и обертывания, следит за здоровьем своих волос и кожи. Иногда посещает SPA, регулярно делает массаж и даже занимается йогой.

В одежде прыгунья сочетает спортивный стиль – «стиль моей профессии и моей деятельности» и стиль «на выход»: «когда люблю выглядеть, как принцесса».

А вот в питании спортсменка вынуждена себя ограничивать, особенно в разгар сезона. Она старается не есть много на ночь и пить больше воды в течение дня.

– Стараюсь питаться правильно: больше овощей, фруктов. Иногда хочется отказаться от мяса, но понимаю, что, как спортсменке, оно необходимо. Но в целом я непривередливая, мне все вкусно, что приготовлено с любовью.