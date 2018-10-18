Крупнейшее командование армии США впервые возглавила женщина 18.10.2018, 11:36

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Лаура Дж. Ричардсон

В подчинении Лауры Дж. Ричардсон теперь 776 тысяч военных.

Крупнейшее командование сухопутных войск США впервые возглавила женщина - генерал-лейтенант Лаура Дж. Ричардсон.

Об этом сообщает «Европейская правда» cо ссылкой на CNN.

Ричардсон возглавила Командование сил армии США, или FORSCOM – важнейшее в сухопутных войсках США.

Общая численность войск, подчиняющихся этому командованию, составляет 776 тысяч военных регулярной армии, резерва и Национальной гвардии армии США и 96 тысяч гражданских сотрудников.

Основной задачей FORSCOM является подготовка, обучение и оснащение резерва сухопутных войск для выполнения задач как на территории собственно Соединенных Штатов, так и за рубежом.

Ричардсон служит в армии США с 1986 года, в 2012 году она стала первой женщиной, которая получила должность заместителя командующего 1-й кавалерийской дивизии США, известной как "Первая команда Америки". В 2017 году она стала заместителем командующего FORSCOM.

Нынешний командующий FORSCOM генерал Роберт Абрамс переходит на должность командующего войсками США в Корее. Ричардсон будет исполнять обязанности командира до тех пор, пока Сенат официально не назначит преемника Абрамса.

"В этот промежуточной период она будет продолжать быть заместителем командующего, а также исполняющим обязанности командующего", - пояснили в FORSCOM, добавив, что кандидатура Ричардсон рассматривается в качестве постоянного командующего.