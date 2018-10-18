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В Керчи возросло количество погибших от взрыва и стрельбы

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  • 18.10.2018, 11:54
  • 2,362
Фото: ТАСС

Погиб еще один человек.

Число жертв в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже оккупированной Керчи возросло до 21, сообщает Интерфакс.

Ранее сообщалось о 20 погибших, включая учащегося колледжа, который и совершил нападение на учебное заведение.

17 октября учащийся колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехе, после чего совершил суицид. Первоначально было заведено уголовное дело по статье "теракт", однако позже оно было переквалифицировали на статью "убийство".


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