Арина Соболенко может принять участие в итоговом турнире WTA 2 18.10.2018, 11:59

Арина Соболенко

Фото: @JJlovesTennis / WTA

На данный момент она — первая запасная.

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп из-за травмы спины не выступит на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации в Сингапуре. Об этом сообщает официальный сайт ВTA. Ее заменит голландка Кики Бертенс. Халеп ранее из-за повреждения снялась с турнира "ВТБ Кубок Кремля": у спортсменки диагностирована межпозвоночная грыжа, пишет «Прессбол».

Это трудное решение, но так лучше для моего здоровья. Моя спина не в порядке, я не тренировалась последние четыре недели и не готова выступать на этом уровне. Все еще присутствуют болевые ощущения, — сказала Халеп.

Итоговый турнир ВTA пройдет в Сингапуре с 21 по 28 октября. Помимо Бертенс, на турнире выступят немка Ангелика Кербер, японка Наоми Осака, чешки Петра Квитова и Каролина Плишкова, датчанка Каролин Возняцки, американка Слоан Стивенс и украинка Элина Свитолина.

Таким образом, первой запасной на данный момент является Арина Соболенко. Однако белоруску в рейтинге еще могут обойти Анастасия Севастова (Латвия) и Дарья Касаткина (Россия).