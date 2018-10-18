Названы лучшие снимки дикой природы 2018 года 18.10.2018, 12:10

Фото: 2018 Wildlife Photographer of the Year

Лучшие работы выбирали среди 45 тысяч снимков из 95 стран мира.

Определены победители престижного фотоконкурса дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2018 – соревнования, которое проводится под эгидой британского Музея естествознания, пишет nv.ua.

В этом году победителем стал снимок голландского фотографа Марселя ван Оостена (Marcel van Oosten). На душевной фотографии, сделанной в горах Китая, изображены две обезьянки редкой разновидности на вершине скалы.

Снимок под названием Золотая пара стал лучшим среди 45 тыс. работ из 95 стран мира. «Это фото в некотором смысле является традиционным портретом. Но каким поразительным, и какие магические животные. Это символическое напоминание о красоте природы и о том, какими обнищалыми мы становимся, когда природа уничтожается», - говорит глава судей Роз Кидман Кокс.

Работы других победителей конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018 смотрите тут: