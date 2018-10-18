В сети появилось странное видео из нового элитного дома в «Маяке Минска» 4 18.10.2018, 12:14

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Фото: onliner.by

Строитель смеется над планировкой помещения.

На днях в сообществе «Чай з малинавым варэннем» появился ролик из дома, входящего в состав 4-й, самой дорогой очереди ЖК «Маяк Минска», сообщает onliner.by.

В кадре небольшая комната с колонной в центре, несущей балкой, упирающейся в оконную раму, и огромной щелью между фасадом и стеной соседней комнаты. За кадром — заразительный смех одного из строителей. Парень угорает над несуразной планировкой жилья, которое возводилось полностью за собственные средства застройщика. Onliner.by отправил запрос в Dana Holdings с просьбой объяснить, что попало на видео. И получил ответ.

«Видео снято в строящемся объекте недвижимости, финансируемом собственными средствами инвестора, — прокомментировали в Dana Holdings. — При этом строительство демонстрируемого в видео объекта находится на этапе строительно-монтажных работ, завершение которых планируется через несколько месяцев. Демонстрируемые помещения рассматриваются руководством для сдачи в аренду. Они не проданы и даже не выставлены на продажу».

Из ответа застройщика остались неясны многие моменты, в том числе назначение помещения, которое попало в кадр. Для того чтобы подтвердить, что это квартира, мы позвонили в офис продаж и уточнили, предусмотрены ли офисные помещения в составе 4-й очереди «Маяка Минска». Выяснилось, что они запроектированы только на первом и втором этажах. Судя по виду из окон помещения, которое попало на видео, съемка велась гораздо выше.

Дома, входящие в состав 4-й очереди, самые дорогие в «Маяке Минска». Квартиры в них будут продаваться на финальной стадии готовности или не продаваться вообще. Сейчас застройщик реализует жилье в доме №5 «Микеланджело» по цене от $1850 до $2359 за «квадрат». Внешне дом похож на тот, в котором велась съемка, однако на планировках квартир, которые выставлены в нем на продажу, никаких казусов мы не обнаружили.