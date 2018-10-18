Тарас Березовец: В оккупированном Крыму все идет по плану Путина 1 18.10.2018, 12:23

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Тарас Березовец

Фото: glavred.info

Власти Украины должны начать свое расследование трагедии в Керчи.

«Взрыв в политехническом колледже в моей Керчи, причиной которого изначально назвали взрыв бытового газа, уже расследуется как теракт. Если эта версия подтвердится, значит в оккупированном Крыму, к сожалению, все идет по плану Путина», - считает украинский политолог Тарас Березовец, передает atr.ua.

«За 4 года аннексированная территория не стала полуостровом благоденствия, а наоборот — полуостровом страха. Как в 2014 году заявляли отдельные крымчане: «Мы мечтаем умереть в России». На сегодня это единственное — возможность умереть под оккупацией России — что кремлевский режим обеспечил крымчанам. Дела с остальным в Крыму идут совсем неважно. И потому путинский режим обречен творить на полуострове то, что делает на территории РФ. Убивать мирных граждан чужого государства на временно оккупированном полуострове, чтобы отвлечь от имеющихся проблем.

Рейтинг Путина стремительно покатился вниз и нужно устроить римейк 1999 года. Ровно 19 лет назад, 4-16 сентября 1999 года прозвучали взрывы в Москве, Волгодонске и Буйнакске. Тогда погибли 307 мирных граждан, чтобы Владимир Путин смог избраться президентом уже в первом туре. История повторяется. Тогда виновными назначили чеченских террористов, сейчас на пропагандистских каналах уже пошла волна, что это совершили украинцы. Вечная память погибшим керчанам, гражданам Украины.

Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины должны начать свое собственное справедливое расследование по факту гибели наших соотечественников».