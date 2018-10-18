Парламент Македонии отказался голосовать за изменение названия страны 18.10.2018, 12:29

Правящей коалиции пока не хватает голосов для внесения поправок в Конституцию.

Парламент Македонии после трех дней дебатов не вынес на голосование предложение правительства о внесении изменений в Конституцию для изменения названия страны на Республику Северная Македония.

Об этом сообщает македонское агентство МИА.

Сессия парламента в среду проходила без депутатов оппозиционной партии VMRO-DPMNE и коалиции "За лучшую Македонию". Они объявили, что отказываются от дебатов, назвав их бесполезными, и заявили, что не будут голосовать за конституционные изменения.

По информации Balkan Insight, правящей коалиции пока не хватает голосов для внесения изменений в Конституцию. На данный момент 72 депутата готовы поддержать предложение правительства, тогда как необходимо минимум 80 голосов.

Парламентская сессия продолжится в пятницу, ожидается, что в этот день вопрос об изменении Конституции все же будет вынесен на голосование.

Ранее премьер-министр Зоран Заев заявлял, что если парламент откажется принять соглашение с Грецией, он объявит досрочные выборы.

Как сообщалось, референдум об изменении названия Македонии признали несостоявшимся из-за низкой явки избирателей.

Изменение названия страны на Северную Македонию поддержали 91,46% граждан, принявших участие в голосовании. Против выступили 5,65%.

Референдум носит консультационный характер и теперь судьбу переименование страны решает парламент.