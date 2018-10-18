Украина передала Андреевскую церковь в Киеве в пользование Вселенскому патриархату 18.10.2018, 12:46

Верховная Рада приняла закон.

Верховная Рада Украины 18 октября приняла законопроект №9208 "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", передает корреспондент "ГОРДОН".

За принятие документа в целом проголосовали 237 народных депутатов. Перед голосованием спикер парламента Андрей Парубий заявил, что восстановление ставропигии Вселенского патриархата в Андреевской церкви – это не политический вопрос, и он не связан с предвыборной кампанией.

Парубий рассказал, что еще два года назад о восстановлении ставропигии Константинополя над киевским храмом говорил со вселенским патриархом Варфоломеем.

Президент Украины Петр Порошенко 17 октября зарегистрировал в Раде законопроект "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская".

Он был определен главой государства как неотложный. В пояснительной записке отмечается, что государство пытается в рамках законодательства способствовать процессу образования в Украине единой поместной православной церкви и создать условия для выполнения экзархами Вселенского патриархата своих функций в Украине. Андреевскую церковь предлагается передать в пользование Вселенскому патриархату.

Синод Вселенского патриархата 11 октября принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви. В частности, решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату отменено, с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета была снята наложенная РПЦ анафема, ему и предстоятелю Украинской автокефальной православной церкви Макарию возвращен канонический статус.

Решение Синода президент Украины Петр Порошенко назвал предоставлением автокефалии Украинской православной церкви. Официальный томос вселенский патриарх Варфоломей вручит избранному на объединительном соборе предстоятелю единой поместной церкви.

В ответ на действия Константинополя синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Андреевская церковь была построена в 1754 году в Киеве по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. В настоящее время это действующий храм Украинской автокефальной православной церкви.