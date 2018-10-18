Разведка США: К исчезновению журналиста Хашогги причастен наследный принц Саудовской Аравии 18.10.2018, 13:05

Мохаммед бин Салман

Мухаммед ибн Салмана полностью контролирует спецслужбы страны.

Должностные лица в разведке США говорят, что получают все больше косвенных доказательств того, что к исчезновению журналиста Джамала Хашогги причастен наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд. Об этом написало The New York Times 17 октября.

Спецслужбы пока не смогли собрать прямые доказательства участия принца. Они также не смогли прийти к выводу, отдал ли принц Мухаммед прямой приказ об убийстве Хашогги или намеревался захватить его и доставить обратно в Саудовскую Аравию. Однако в распоряжении разведки есть перехваченные сообщения, которые говорят о том, что официальные лица Саудовской Аравии обсуждали план задержания Хашогги.

По мнению американской разведки, учитывая полный контроль принца над службами безопасности, маловероятно, что операция могла быть проведена без его ведома, пишет издание.

The New York Times выяснило, что в ходе своего визита в Саудовскую Аравию госсекретарь США Майк Помпео призвал принца завершить расследование быстро и прозрачно. Он якобы сказал аль-Сауду, что если тот не знает, был ли убит журналист, ему придется взять ответственность на себя, чтобы королевство избежало последствий международной реакции.

Хашогги пропал 2 октября 2018 года после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов о разводе. Невеста ждала его под зданием 11 часов, но он не вышел. В консульстве заявили, что Хашогги провел там недолгое время, после чего покинул дипучреждение.

13 октября СМИ сообщали, что часы Хашогги записали его убийство – перед тем как войти в консульство, журналист перевел в режим записи синхронизированные с его телефоном Apple Watch, телефон остался у невесты. 16 октября турецкие правоохранители провели обыск в консульстве. Сообщалось, что во время следственных действий были обнаружены "определенные улики", свидетельствующие, что там был убит Хашогги.

Как минимум пять человек, которых турецкая полиция подозревает в деле об исчезновении Хашогги, связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, писало издание The New York Times.

17 октября Yeni Şafak и Al Jazeera сообщали, что мужчина был убит спустя семь минут после того, как вошел на территорию Генконсульства. 59-летний Хашогги неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности наследного принца и министра обороны страны. Он вел собственную колонку в Washington Post. Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году после ареста нескольких близких друзей.