В Березе задержали блогера Александра Кабанова 18.10.2018, 13:21

Александр Кабанов

Фото: «Радыё Свабода»

Власти испугались участия Петрухина и Кабанова в воскресных акциях протеста в Бресте.

Как сообщил правозащитник Владимир Величкин, в 10.10 по телефону блогер Александр Кабанов сообщил, что к нему домой пришли сотрудники милиции, чтобы задержать. Об этом передает «Радыё Рацыя».

"Сегодня в Бресте приблизительно в 9.05 во дворе дома был задержан блогер из Бреста Сергей Пeтрухин. И его, и Кабанова забрали для отбывания пяти суток административного ареста", - сказал правозащитник.

По его мнению, блогеров задержали сегодня не случайно: 21 октября они еще будут отбывать административный арест и не смогут прийти на площадь Ленина в Бресте, где по воскресеньям собираются противники строительства аккумуляторного завода.

Напомним, суд над Кабановым и Петрухиным состоялся 16 октября: оба были признаны виновными в «нарушении закона о массовых мероприятиях». Наказание – по 5 суток административного ареста.

Между тем после вынесения решений они остались на свободе. Перед заседаниями им вручили повестки, согласно которым 19 октября они должны явиться в Ленинский РОВД. Блогеры предполагали, что именно в этот день их арестуют, чтобы не дать выйти на кормление голубей в ближайшее воскресенье.

Однако, как видим, их задержали раньше.

Напомним, днем 14 октября на площади Ленина в Бресте прошло традиционное воскресное кормление голубей в знак протеста против строительства аккумуляторного завода, на котором впервые за время молчаливых акций развернули растяжку с надписью против завода.