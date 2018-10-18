Видеохит: Гигантский аллигатор гуляет по полю для гольфа 4 18.10.2018, 14:15

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Аллигатор уже стал интернет-сенсацией.

Гигантский аллигатор, длина которого составляет около 4,5 метров, давно уже стал достопримечательностью гольф-клуба в Пальметто (Флорида, США), пишет 120.su.

На сей раз рептилия, получившая кличку Чаббс, была снята на видео игроками, которые не могли скрыть своего изумления от её внушительного вида.

Впервые этого аллигатора заметили в 2016 году, и он стал интернет-сенсацией, ведь даже для Флориды, где встречи с аллигаторами нередки, Чаббс представляет собой очень необычное зрелище.