В Минске уборщица гаражного кооператива нашла в мусорке $5 тысяч 15 18.10.2018, 14:12

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Женщина безуспешно искала владельца, а потом обратилась в милицию.

Уборщица гаражного кооператива в Минске нашла в мусорном контейнере более 5 тысяч долларов. Женщина безуспешно искала владельца, а потом обратилась в милицию. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома, пишет tut.by.

Женщина пришла утром на работу в кооператив «Малиновка» и во время уборки мусора заметила в контейнере пачку денег. Там было 5400 долларов, но среди водителей никто не признал находку. Тогда сотрудница обратилась за помощью к правоохранителям.

«Сотрудникам милиции она призналась, что мыслей присвоить деньги у нее даже не возникало», — рассказала официальный представитель Московского РУВД Ольга Михаленя.