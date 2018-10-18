МИД Польши организует более тысячи мероприятий по случаю 100-летия независимости 18.10.2018, 14:36

Около 1200 мероприятий будут организованы по всему миру.

В рамках празднования столетия обретения Польшей независимости по всему миру пройдет около 1200 мероприятий. Об этом «Радио Польша» заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Шимон Сенковский вел Сенк.

Заместитель главы МИД представил планы и приоритеты польской общественной и культурной дипломатии, а также проекты, направленные на популяризацию Польши в области защиты доброго имени государства.

Как он отметил, в рамках празднования столетия независимости Польши дипломатическое ведомство позаботится о том, чтобы «о Польше, о добром имени польской истории, о польской культуре, о том, чем мы можем гордится, услышали в мире».

«По всему миру пройдет около 1200 событий различного типа - наиболее характерным является рейс независимости «Дар молодежи», но также будут концерты, выставки, мультимедийные шоу в бело-красных тонах во многих странах мира», - пообещал замминистра.