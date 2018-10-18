Доллар подорожал на торгах в Минске 18.10.2018, 14:57

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Российский рубль подешевел.

На валютных торгах в Минске 18 октября доллар подорожал, а евро и российский рубль подешевели.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0032 и составляет Br2,1098 (17 октября - Br2,1066 за $1).

Евро подешевел на Br0,0086 до Br2,4279 (17 октября - Br2,4365 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0053 до Br3,2157 за 100 российских рублей (17 октября - Br3,221 за 100 российских рублей).