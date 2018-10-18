Приключения белорусского водителя в Национальном аэропорту 7 18.10.2018, 14:42

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Остановился на две минуты - и получил штраф.

Наверняка многим белорусам приходилось пользоваться услугами Национального аэропорта или просто заезжать на его территорию, чтобы проводить либо встретить друзей или родственников.

Казалось бы, здесь все размечено и распланировано. И все же те, кто приезжает в аэропорт впервые, часто путаются и теряются - как правильно подъехать к зоне прилета и вылета, ничего не нарушив? Не разобрался - получай штраф. Патруль ГАИ здесь несет службу исправно, пишет abw.by.

Что уж там говорить, если вопросы возникают даже у водителей такси! Один из них, наш читатель Александр, который часто забирает клиентов из аэропорта, был оштрафован сотрудниками ГАИ, подъехав за пассажиром на 1-й этаж в зону прилета:

"Я работаю в такси и езжу в аэропорт довольно часто. И вот что интересно: на верхнем этаже, который относится к зоне вылета, разрешено стоять 5 минут. Там даже есть остановка общественного транспорта. Насколько я знаю, если там проезжает экипаж ГАИ, то за остановку до 5 минут они никого не трогают. Зона же прилета фактически огорожена полностью. Вдобавок там находится несколько пешеходных переходов. Как я теперь понимаю, пункт правил, который разрешает использовать 5 минут для посадки или высадки пассажиров, там не действует вообще.

У меня ситуация была конкретная. Был заказ от пассажиров, которые, прилетев, уже вышли к выходу. Я стоял на территории платной парковки, как и положено. Всем таксистам, которые оформлены как ИП и имеют автомобиль не старше 10 лет, разрешено пользоваться этой парковкой бесплатно, там я и находился. Принял заказ и поехал в зону прилета. После того как я подъехал ко входу в аэропорт, увидел экипаж ГАИ, который проехал мимо и направился дальше, в сторону выезда из аэропорта. Через пару минут сотрудники вернулись и выписали мне штраф за неправильную парковку.

Как оказалось, они сфотографировали мой автомобиль дважды. Первая фотография сделана в 16:30:44, вторая - в 16:32:58.

То есть прошло всего 2 минуты 10 секунд. На втором фото, кстати, видно, что происходит погрузка вещей в машину. Получается, что ни о каких 5 минутах внизу речи вообще не идет.

Я пообщался с инспекторами ГАИ в Минске, первая их реакция - нужно писать жалобу. А потом они мне сказали, что меня оштрафовали за то, что я встал слишком близко к пешеходному переходу. Но в зоне прилета два пешеходных перехода. Как нужно остановиться, чтобы не нарушить этот пункт Правил? Как мне забрать людей и зачем нужно было делать две фотографии? Ведь даже если я попрошу людей подняться наверх, в зону вылета, то с нашей парковки я никак не смогу туда попасть. Для этого нужно выезжать из аэропорта, разворачиваться и заезжать заново".

Мы решили поехать на территорию Национального аэропорта, чтобы попытаться "поймать" экипаж ГАИ и узнать, за что же все-таки штрафуют водителей. Ведь в постановлении о привлечении Александра к ответственности ничего, кроме п.143 ПДД, не написано. И это тоже отдельный повод для обсуждения: выходит, водителю должен сам догадываться, в чем конкретно он провинился, так как в п.143 содержится 18 подпунктов.

Сначала мы отправились на второй этаж. Там действительно организована остановка общественного транспорта, пешеходных переходов нет (да и переходить-то здесь некуда), а значит, должно действовать правило, которое разрешает водителям осуществить посадку/высадку пассажиров в течение времени не больше 5 минут.

В основном водители на втором этаже не задерживаются, высаживают пассажиров и сразу же направляются на выход.

На первом этаже ситуация иная. Практически вдоль всей проезжей части установлены знаки, которые сообщают о том, что остановка и стоянка в этом месте запрещены. Крайняя правая полоса выделена под автомобили, осуществляющие трансфер из аэропорта в город и в обратном направлении. Помимо знаков на дороге установлены делиниаторы.

У водителей остается две свободные полосы, одна из которых используется для остановки транспортных средств.

Кроме двух пустых патрульных автомобилей, которые стояли на специальной парковке, нам никого обнаружить не удалось.

Но двое сотрудников из заведения напротив входа в аэропорт рассказали, что экипаж ГАИ действительно часто появляется в этом месте, особенно вечером. По словам работников, сотрудники ГАИ выписывают штрафы "по настроению".

Если пройти от выхода немного дальше, можно увидеть табличку:

Указатель ведет нас на площадку, которая по логике и предназначена для посадки/высадки пассажиров. Как видно по фото, она пустует.

Немного в стороне от площадки можно заметить парковку, которая выделена для автомобилей-такси, где и стоял наш читатель Александр. Для всех остальных стоимость парковки составляет 2 рубля в час.

Чтобы подтвердить предположения о том, что встречать пассажиров теперь нужно на специально выделенной площадке, мы позвонили в аэропорт. Нам сказали, что вся информация о том, где можно забирать и высаживать пассажиров, есть на официальном сайте аэропорта, в разделе "Партнерам" - автомобильным перевозчикам.

Там нам удалось найти схему движения транспортных средств на территории Национального аэропорта.

Как видно на первой схеме, в зоне вылета (2-й этаж) действительно можно останавливаться, чтобы высадить пассажиров. Чтобы не нарушать ПДД, такая остановка должна быть не более 5 минут.

На первом же этаже в соответствии со схемой остановка и стоянка ТС вдоль проезжей части запрещена, остановиться можно на специально выделенной для этого площадке.

Некоторые водители обходят схему следующим путем: они просто забирают пассажиров со второго этажа.

Если вернуться к нашему читателю и привлечению его к административной ответственности, то с точки зрения закона все справедливо. Более того, аэропорт имел полное право организовать движение на своей территории так, как счел нужным, исходя из своих представлений об удобстве и безопасности клиентов, а еще - из собственного интереса посадить всех, кто нуждается в услугах наемного транспорта, на свои автомобили. Остальным же остается или идти со всей поклажей на специальную площадку, или склонять водителей к нарушению. Здесь уж каждый волен выбирать на свой вкус.