Родителей «керченского стрелка» решили наказать 20 18.10.2018, 15:02

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ФОТО: KERCH.FM

Российские власти оформили протокол.

Родителей студента Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в керченском техникуме, оштрафуют на 500 рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщают «Известия».

По словам собеседника издания, на родителей оформлен протокол о административном правонарушении, но его вручат им только после похорон сына, который покончил с собой. Вместе с тем известно, что Рослякову на момент совершения преступления было 18 лет — под категорию несовершеннолетних, о которых идет речь в соответствующей статье КоАП, он не попадает.

Близкий к следствию источник сообщал, что Росляков-старший охарактеризовал сына как воспитанного и неагрессивного, но довольно замкнутого человека. С ребенком мужчина почти не общался и в последние годы не жил вместе с ним.

По версии российских следователей, 17 октября Владислав Росляков устроил нападение на Керченский технологический техникум. Он привел в действие несколько самодельных бомб и начал расстреливать учащихся и преподавателей, а после совершил самоубийство. В результате его действий, по последним данным, погибли 20 человек, около 50 пострадали.

Из статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях следует, что родители могут быть наказаны штрафом в размере от 100 до 500 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию или обучению несовершеннолетних.