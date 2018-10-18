Самая прогрессирующая: Чем запомнится сезон Александры Саснович 18.10.2018, 15:10

Александра Саснович

Фото: tennis.by

Все, чего успела достичь белорусская теннисистка в течение девятого года профессиональной карьеры.

За форсированным прогрессом Арины Соболенко мог остаться незамеченным рост Александры Саснович. Но не остался, пишет журналист «Прессбола» Григорий Трофименков

Ведь концовку сезона на "Кубке Кремля" она проводит, по меньшей мере, достойно. Тем более тоже номинирована на почетную награду. Суммируем все, чего успела достичь Саша в течение девятого года профессиональной карьеры.

Обрела капельку Соболенко...

Не скажешь, что когда-либо Саша отличалась крайней неуравновешенностью. Сломанные ракетки, споры с судьями — точно не про нее. Возможно, порой именно этого и не хватало. Кто-то прогневался бы на любого попавшегося под руку, включая заблудившуюся на корте бабочку, тогда как она чаще всего корила себя. Вместо того, чтобы из себя выйти, тем самым выкинув из головы гнетущие мысли.

И здесь даже в качестве примера стоит привести не "всухую" проигранный матч третьего круга на "US Open" Наоми Осаке — там-то как раз белоруску тревожила травма колена, помешавшая показать максимум. Запомнилось поражение от Моники Пуиг на турнире в Ухани, где на протяжении всей встречи было очевидно, как не шла игра у Саснович и насколько она недовольна происходящим. Но не сорвалась, пока не проиграла розыгрыш на матч-боле пуэрториканки. Только тогда позволила себе демонстративно выместить злобу, не пожав руку судье на вышке.

Конечно, нельзя строить глубокие выводы на основании нескольких последних побед в Москве. Однако средовая над Кики Бертенс в некоторым смысле вышла показательной. Саснович проиграла второй сет, где все было в ее руках — Бертенс первый раз возвратилась в матч; Саснович упустила преимущество в третьем сете, ведя 3:0, — та возвратилась вновь, сделав счет 3:3. Можно было бы снова опустить руки — все-таки не кто-нибудь в соперницах, а Бертенс, желавшая попасть на финал тура в Сингапур. Однако на лице нашей теннисистки появилась... саркастичная улыбка!

Да, инстинкта убийцы, свойственного Соболенко, наверное, у Саши нет. Но это и не безучастность и покорность обстоятельствам, свойственная Петре Квитовой. Уже хотя бы есть осознание, что она способна не отдать все завоеванное даже более искушенной конкурентке. Как результат — в четвертьфинале Кубка Кремля сыграет именно белоруска.

В соперницах, кстати, Йоханна Конта, и букмекеры оценивают шансы британки выше.

Если вы верите в белоруску. Победа Александры Саснович над Йоханной Контой — 2,24

...одержала несколько знаковых побед...

Их пока две, но обе запоминающиеся. Об одной чуть выше сказано, другая — собственно, над той самой Квитовой. Июльский предстартовый расклад виделся предельно простым: прежде Петра дважды брала Уимблдонский титул и поединка первого круга против Саснович ждала, будучи очевиднейшим фаворитом. А андердогу, по общему мнению, не свезло со жребием больше всех из квартета белорусок. Последняя, вероятно, и сама немногое ставила на третий в сезоне "мэйджор", готовясь к нему вдали от естественных травяных ристалищ — на искусственном покрытии столичного Дворца тенниса.

На деле же чешка оказалась шокирована уровнем сопротивления. Ей было за счастье перевести борьбу в третью, решающую, партию, где Квитова буквально сдалась — 4:6, 6:4, 0:6. "Баранка" для первого-второго претендента на трофей стоит дорогого.

И это тоже симптоматичная тенденция. В том смысле, что часто и справедливо за успехи в "трехсетовиках" мы хвалим Соболенко, однако статистика Саснович в подобных матчах также положительный и кое-какое уважение внушает. Таковых в текущем сезоне у 24-летней минчанки прямо сейчас насчитывается двадцать: баланс — 12-8.

Кстати, ведь тогда, на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба, Саснович прошагала до четвертого раунда, что стало ее лучшим в карьере выступлением на турнирах "Большого шлема". Никогда прежде во вторую неделю ни в Австралии, ни во Франции, ни в Англии, ни в США она не выходила.

…прирост в рейтинге ВТА до рекордной строчки...

В отношении нашей второй ракетки накануне сезона нынешнего и даже чуть раньше начинал звучать пессимизм. В тинейджерском возрасте она прогрессировала в женской табели стремительно: +296 позиций в 2011-м, +399 — в 2012-м. А дальше — будто бы топтание на месте: +7, +39, -18, +34.

Когда тебе не 19-20 лет, а уже 23-24 года, такая кривая не велит раздавать лишние авансы. Несмотря на все удачи в Кубке федерации, многим думалось, что граница второй сотни — почти предел для Саши. Ибо Серена Уильямс — исключение, которое лишь правило подтверждает: ВТА-тур, бесспорно, молодеет, и врываться в элиту можно и нужно рано. Спешить жить и играть, брать от тенниса все. Возможно, даже перегибая палку с количеством соревновательных недель и, соответственно, выступлений на турнирах, как нынче, скажем, делает Соболенко.

В свежей редакции рейтинга ВТА Саснович находится на 31-й позиции, но, по-видимому, поднимется еще выше. В минувшем сезоне она дошла на "Кубке Кремля" до четвертьфинала, а значит, свои очки защитила уже. Как все случится дальше против Йоханны Конты, вопрос. Впрочем, рейд, по меньшей мере, на 56 строчек — безусловный скачок, качественный и заслуживающий комплиментов и награды. Особенно, когда речь идет о первой сотне.

...престижная номинация ВТА

Здесь также, естественно, не избежать равнения на Арину. Она недавно успела по результатам голосования на сайте ВТА стать лучшим игроком сентября, чему во многом поспособствовал триумф в Ухани. Она же включена в шорт-лист претенденток на звание "Newcomer of the year".

Но есть награда и для Саснович. Пока только потенциальная, однако включение в перечень шести соискательниц титула самой прогрессирующей теннисистки года — своего рода уже награда. Конкурентки известны: Бертенс, немка Юлия Гергес, россиянка Дарья Касаткина, бельгийка Элизе Мертенс и китаянка Ван Цян.

Имена победителей во всех номинациях обещают назвать в четверг, 19 октября. А в ожидании огласки констатируем: с прогрессом Саснович сравнимо разве только достижение Бертенс, которая 2017-й завершила на 31-й позиции, а в нынешнем добралась до топ-10.